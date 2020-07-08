星洲再現油商欺詐 匯控恐添壞帳

匯控昨日跟隨港股回調，跌1.65%，收報38.65元。彭博未能成功聯繫崇融，畢馬威則拒絕評論事件。匯控在法庭文件披露，崇融拖欠該行4900萬美元（約3.8億港元），同時累計其他銀行合共1.65億美元。匯控指，崇融涉用同一批石油產品重複借貸，存在「高度不誠實交易」，新加坡警察在5月份曾進入崇融的辦公室進行調查。新加坡法院當時同意匯控將崇融交由第三方進行債務重組，已任命畢馬威向崇融進行監督。

崇融中止業務，或意味匯控可能再增加在新加坡石油業貸款的壞帳。新冠肺炎疫情減少對石油需求，加上油組和盟國在3月就減產問題出現分歧令油價急挫，新加坡另一大型石油交易商興隆在4月申請破產，公司在向法院提交的書面證詞承認隱瞞了8億美元期貨損失，亦已出售大量已抵押予銀行的石油庫存。及後法庭文件披露興隆實際資產只有2.57億美元，僅佔35億美元負債的7%，匯控難以收回貸款。

匯控首季亞洲撥備增7億美元

匯控在今年首季因一項新加坡企業貸款風險，導致工商金融業務在亞洲的撥備增加7億美元，行政總裁祈耀年表示，該行已為興隆作出重大撥備。據匯控（0005）資料顯示，截至3月底，該行在石油和天然氣風險敞口為257億美元，與去年底相若，惟違約率由3%升至7%。除興隆和崇融以外，另一間新加坡石油交易商鴻泰亦被指涉及虛假交易。鴻泰為中國萬達集團的子公司，2月時進入破產管理。最大債權人聯昌銀行日前在法庭指，該行與英國石油的兩宗交易有可疑，聯昌未能收回貸款。