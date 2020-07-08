經濟

泰禾A股債券違約 傳引入萬科談判順利

【明報專訊】深圳上市的內房企業泰禾集團宣布債券違約，周一晚在上海清算所發出公告，表示該行2017年度第一期中期票據（17泰禾MTN001）的本金和利息，未能在周一（7月6日）按時兌付。有關票據票面值為15億元（人民幣，下同），年利率7.5厘，期限3年，應還本息金額為16.125億元。泰禾稱公司自身債務規模龐大、融資成本高企、債務集中到付等問題，因而出現短期流動性困難。

泰禾指，地產整體環境下行，加上新冠肺炎疫情等因素影響，令現有項目庫存銷售在短期下降，銷售預期存在波動。另外，該行有大額已到期未歸還借款，截至今年6月12日為235.58億元，公司因子公司未還款而被列為被執行人，可能導致公司持續經營能力存在重大不確定性。泰禾指，目前公司經營正常，後續處理方面，會按照監管要求召開債券持有人會議，以期望達成債權人認可的解決方案；亦已聘請專業機構開展債務重組工作。

泰禾集團的母企為泰禾投資，而泰禾投資持有香港泰禾人壽。泰禾集團曾在今年4月28日發出公告，表示有意發行新股向泰禾投資收購泰禾人壽，令市場憂慮負債纍纍的泰禾集團將拖累泰禾人壽，終使泰禾人壽在5月初發出聲明，表示母公司已經中止重組收購研究。

內媒：引投資者協議複雜 仍未明朗

泰禾集團在5月時公告，表示將引入戰略投資者，泰禾未有指明投資者身分，只透露該行主要經營業務中包含房地產業務，早前有內媒指該戰略投資者為擁有資金和管理技術的萬科（2202）。昨日有內媒引述接近泰禾的知情人士指，目前引入戰略投資者的談判進展順利，原本以為能趕在7月5日之前簽框架，但是協議簽訂的流程比較複雜，在沒簽協議前仍存在不確定性。

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