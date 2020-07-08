中芯「回A」招股開鑼 H股倒跌近一成

華欲擺脫依賴外國晶片 成爆升關鍵

中芯爆升與中國欲擺脫對外依賴晶片不無關係。日經新聞網指出，今年截至7月5日，中國晶片相關企業集資額已達到約1440億元（人民幣，下同），較去年全年急增逾1.2倍。但《華爾街日報》同日發文質疑，中芯技術仍比競爭對手台積電落後約5年，在可預見未來差距仍然存在。雖然中芯可從中國企業獲得更多低端訂單，但利潤率遠低於台積電等行業龍頭，上季中芯的毛利率便只有26%，台積電卻有52%；加上中芯需要投入大量資金研發技術，將對回報構成壓力。此外，中芯也不能避免地要採用美國的晶片製造設備，這意味公司就算有技術也不能獨力向華為提供晶片。

中芯才剛開始14納米晶片量產，台積電已經量產7甚至是5納米晶片；而中芯最大客戶華為，其5G手機採用的「麒麟」系列晶片需要7納米技術。再者，受美國施壓，中芯仍未從荷蘭ASML收到EUV光刻機，而EUV是7納米以下晶片的關鍵設備，全球亦只有ASML生產，這將直接影響到中芯的晶片技術能否更上一層樓。

《華日》：技術不如台積電 估值卻大幅拋離

《華爾街日報》更直接指出，中芯的明年預測市盈率已達99倍，晶片股中估值最高，大幅拋離市盈率才19倍的台積電，技術不如人卻估值大拋離，投資者可能需要考慮適當獲利離場。