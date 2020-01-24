本地疫情反彈 收租股領跌大市 恒指高低波幅近900點 分析：北水湧入升浪未完

明報記者 溫藹紅

儘管昨晚道指開市跌200點，但截至晚上11時，恒指夜期高水192點，報26,168點。

恒指昨早段最多曾升443點，一度高見26,782點，創逾4個月以來高位，下午市場憂慮本港爆發新一輪新冠肺炎疫情，沽壓驟增，恒指尾段一度倒跌427點，低見25,911點，失守250天線（約26,092點）。恒指最終收報25,975點，跌363點；國指報10,600點，跌127點，逼近下降軌見阻力（見圖）。主板成交繼續企於2000億元以上，達2399億元。

南方東英反向ETF資金流入創單日新高

資金流方面，看淡恒指的南方東英恒指每日反向ETF（7500）錄得約9.5億元資金流入，再創單日新高，近3個交易日累計淨流入2.5億美元（約19.5億港元）。

本地地產及收租股昨受壓（見表），其中九置（1997）跌5.68%，為表現最差藍籌；新地（0016）、新世界（0017）、太地（1972）、信和（0083）及希慎（0014）均跌逾3%。

此外，濠賭股及本地零售股亦見沽壓，金沙（1928）、永利（1128）及澳博（0880）均跌逾4%；利福國際（1212）及莎莎（0178）分別跌4.31%及3.73%。重磅股方面，友邦（1299）及匯控（0005）均跌逾1%，騰訊（0700）跌0.77%。

耀才證券：累升幅度大 調整正常

耀才證券（1428）研究部總監植耀輝稱，本地感染新冠肺炎確診人數反彈，認為月初至今恒指累積上漲幅度不小，現時出現調整實屬正常，而且目前北水成交依然龐大，加上預期A股投資氣氛持續向好，港股仍有支持，料恒指短期將在25,000點至26,000點區間上落。

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，儘管中港股市昨日高開低走，券商股獲利回吐，但相信在龐大成交的支持下，港股升浪未完，又指恒指若在26,000點企穩，將可延續強勢，他看好汽車、水泥等舊經濟板塊。

A股持續走高，上證指、深成指及滬深300指數昨日分別升0.37%、1.72%及0.6%。高盛表示，基於經濟活動重啟、政府宏觀政策支持等，預計滬深300指數在未來3個月將再漲15%，但在未來12個月將持平，該行已將滬深300指數目標上調至4600點，並將繼續增持A股。滬深300指數昨日收報4698點。