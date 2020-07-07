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康年餐廳續租旺角舖 重返12年前水平

【明報專訊】核心零售區舖租持續受壓，續租租金時光倒流，下挫至逾十年前水平。土地註冊處資料顯示，旺角通菜街141至151號怡輝大廈地下B舖連1樓，面積約2800方呎，現由康年餐廳租用，新近以月租26萬元續租3年半至2024年1月，呎租約93元， 新租金較對上2015年8月續租時、月租35萬元，低9萬元或26%，租金與康年餐廳2008年8月續租時、月租23萬元相若，即租金重返12年前的水平。

26萬續租3年半 低舊租26%

該店正進行裝修中，資料顯示，康年餐廳早在2004年已租用上述商舖，當時月租約20萬元，連同最新一次的續租，共續租3次，每次續租年期4或5年，相比下是次續租的年期相對較短。業主2010年10月1.05億元購入，租金回報3厘。

另外，美聯工商舖行政總裁黃漢成指，上半年工商舖市場全面進入「冰河時期」，工商舖半年來僅錄1,409宗買賣，按年大挫51.9%，為1996年有紀錄以來新低，涉及金額211.8億元，按年急挫70.1%；若下半年香港與內地各口岸恢復通關，中外資金將會回歸，預期工商舖成交量將大增至2,600至3,000宗，較上半年升85%至1.1倍，全年則達4,000至4,400宗，按年跌6%至15%。

葵涌瑞康工廈招標 市值逾6億

戴德梁行指，葵涌瑞康工業大廈，地盤面積約14,291方呎，目前超過90%業權招標出售，亦可商議100%業權出售，截標日期為下月28日。項目最高可重建16.29萬方呎，若以市場同類成交呎價約3800至4000元計，市值約6.2億至6.5億元。

相關字詞﹕舖位減租 瑞康工業大廈 通菜街 康年餐廳

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