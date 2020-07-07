司徒拔道半世紀舊樓逾億沽 實呎4.2萬雙破頂

中原黃偉雄2163萬沽萃峯3房戶

此外，有地產代理高層沽貨獲利。中原亞太區主席兼行政總裁黃偉雄以公司名義持有的灣仔萃峯一個3房單位，近日以2163萬元沽出。單位為中高層B室，實用面積875方呎，3房連儲物室間隔，成交價2163萬元，實呎24,720元。原業主黃偉雄等於2010年透過公司名義WINPLACE COMPANY LIMITED以約1726.8萬元購入，持貨10年帳面獲利約436萬元或25%。

首都3房978萬 屋苑同類新高

與此同時，受將軍澳日出康城新盤SEA TO SKY熱賣氣氛帶動下，同區二手亦錄得高價成交。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，日出康城1期首都，錄得本月首宗成交，單位為6座極高層右翼B室，實用面積681方呎、屬3房連套房間隔，望海景，最初叫價1030萬元，新近減價52萬元或5%後，以978萬元易手、實呎14,361元，相關成交價創同類戶型新高。原業主2008年2月479.4萬元購入，帳面賺498.6萬元或逾一倍。

尚悅本月不足一周錄9宗成交

至於新界西北地區方面，部分屋苑交投暢旺。樓齡約7年的元朗尚悅，本月首6日已接連錄得9宗成交，相比上月同期7宗成交明顯加快。中原副區域營業經理王勤學表示，尚悅最新成交為3座中層G室，實用面積442方呎，2房間隔，望內園及泳池景，新近在「零議價」下以610萬元獲用家承接，實呎13,801元。

原業主2015年2月以480萬元購入，持貨逾5年，帳面獲利130萬元或27%。