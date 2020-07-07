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翠雅山擬招標出售2座涉28伙

【明報專訊】一手交投活躍，有發展商乘勢推出豪宅新盤。大生銀行馬氏家族旗下大銀地產發展、位於長沙灣大埔道的翠雅山，近日重啟銷售部署，舉辦名車鑑賞會作軟銷攻勢。大銀地產總經理朱偉雄表示，鑑於近月經濟狀况好轉，新盤熱賣，決定加大力度推售翠雅山單位，將以招標形式推售位於2座、涉28伙的分層單位，招標文件亦已經準備就緒，價錢將參考九龍塘及九龍半山豪宅項目。

參考九龍塘豪宅價錢

位於大埔道383號的翠雅山，設3座住宅大廈，提供35個實用面積逾1300方呎的分層住宅單位，並以3房及4房大單位為主打。項目曾於2018年底開放現樓示範單位及上載樓書，惟未有上載銷情安排，發展商至今重啟銷售部署。發展商表示，除了2座單位外，位於1座及3座的單位，將以整幢招標形式出售予大家族，而買家可擁有該幢物業的命名權。

2018年底起已開放現樓示位

項目昨日開放項目現樓會所予傳媒參觀，會所總面積有近1萬方呎，提供的設施包括19米長戶外泳池、宴會廳、健身室等。同時，發展商於過去周末舉行豪宅名車鑑賞會，已邀請約30至40組客人參觀，而有關活動將於本周末再繼續；同場亦展出4部「Pagani 帕加尼」意大利限量超級跑車，包括Zonda Coupe 760、Zonda F Roadster、Huayra Coupe Dinastia及Huayra Roadster，每部價值由250萬至600萬歐元。

相關字詞﹕大銀地產 帕加尼 翠雅山

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