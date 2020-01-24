KOKO HILLS第二度加推80伙 最快周末首輪開售 SEA TO SKY突加推209伙截擊

明報記者 林可為 謝諾文

作為本月新盤市場焦點的KOKO HILLS，市場消息指，樓盤過去4日暫收約1050票，以已開價3張價單總共243伙計（佔項目單位總數413伙近六成），超額3.3倍。據悉，入票人士約六成來自九龍、兩成來自新界、兩成來自港島。會德豐地產常務董事黃光耀指，KOKO HILLS最快本周六首輪銷售，料今日上載銷售安排，而項目4房大單位和特色戶，預計同於本周六以招標形式出售。

KOKO加推折實均呎21526元

KOKO HILLS新加推的80伙，實用345至770方呎、屬1房至3房間隔（包括5個1房至3房特色戶），維持最高21.5%直減折扣，整批折實平均實呎21,526元，單位折實價774.5萬至1773.7萬元。撇除景觀、樓層因素，新價單屬原價加推。今批單位以折實價計市值約9.5億元；3張價單合共243伙，扣除21.5%最高折扣，整批折實平均實呎2.08萬元，折實價計市值28.8億元。

SEA TO SKY加推大單位

折實1117萬起

SEA TO SKY方面，長實地產投資董事郭子威指，項目最新加推209伙，全屬海景3房和4房戶、實用781至1077方呎 ，整批折實平均實呎17,185元，維持最高22%直減折扣，單位折實價1117.1萬至2031.9萬元。郭續指，鑑於項目首兩輪銷售反應理想，因而加推應市，特別提前加推第2座海景3房A室及J室，此次屬原價加推，隨着近日社會氣氛明顯改善，加上港股回勇，不排除下次加推，個別單位有5%加價空間。

另恒地（0012）北角君譽峰，透過招標以1000.8萬元，售出3樓A室，實用352方呎連36方呎平台，實呎28,432元，為項目本月首宗一手成交；另同系元朗尚悅‧嶺 ，亦以653.268萬售出1座23樓A室，實用378方呎、實呎17,282元。

7月暫錄5宗撻訂

另本報統計，主要新盤7月暫錄約5宗撻訂，其中龍湖（0960）與合景泰富（1813）合作的啟德尚‧珒溋，1座26樓實用657方呎E室原於上月底以1652.57萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉近83萬元。