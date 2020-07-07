湯文亮：國安法後標普或升港評級

雖然有人話股市上升是因為國家隊入市托市，但始終都是升市，至於移民離開的人的確大幅增加，但這是國安法推出之前，不少市民因為社會動盪而離開，在國安法推出之後，就算五眼聯盟放寬移民政策，申請暫時未有大幅增加，如果移民人數少過在國安法推出之前，證明移民離開的香港人是擔心社會動盪多過國安法。不過，現在傳媒將所有要移民的香港人都歸納入害怕國安法，事實是否如此，我相信要時間來證明。

港金融優勢勝星洲

有人問點解中央政府要推出國安法，我撇開政治唔講，只講經濟，在社運開始之後，惠譽兩次將香港的評級下降，理由是社會動盪，投資在香港資金不能獲得百分百保障，惠譽不遺餘力地批評香港之餘，更讚賞新加坡，認為是香港社運的其中一個受惠者，社運令到資金撤離香港而轉到新加坡，亦有傳聞話不少公司會選擇在新加坡而非香港上市，但資料顯示，新加坡上市公司的數量由2013年的776家下降至今年的715家，同期香港上市公司數量則由1600家上升至2500家，勝負很明顯，我只是不明白，假如什麼都是新加坡比香港優勝，各項排名又高過香港，甚至會取代香港金融中心地位，點解啲公司唔去新加坡上市而要來香港。

標準普爾不但沒有降香港評級，並且表示如果國安法令香港社運衝擊減少，則會考慮提升香港排名。大家都認為標準普爾做法非常進取，香港除了經濟之外，亦會受到政治衝擊，新加坡政治形勢明顯比香港穩定。其實，新加坡何嘗不是也有隱憂，李顯龍退位，人民行動黨雖然可以繼續執政，但在政壇上影響力恐怕大不如前，候任總理王瑞杰雖然只有50歲，但4年前中過風，沒有李家支持，是否能夠完成任期亦是一個未知數，投資在新加坡政治風險不會低於香港，那些評論員點解只重點提香港，完全沒有提及新加坡，現在香港人應該靜心等待所有評級機構的最新報告，如果有改善，代表香港經濟政治已經走過谷底。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]