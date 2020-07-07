經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：國安法後標普或升港評級

【明報專訊】在港區國安法未推出之前，不少消息指會有大量資金撤離，股市下跌，移民的人會大幅增加，但在推出之後，反而見到資金湧入，令到金管局要不斷沽港元，與傳聞背道而馳。

雖然有人話股市上升是因為國家隊入市托市，但始終都是升市，至於移民離開的人的確大幅增加，但這是國安法推出之前，不少市民因為社會動盪而離開，在國安法推出之後，就算五眼聯盟放寬移民政策，申請暫時未有大幅增加，如果移民人數少過在國安法推出之前，證明移民離開的香港人是擔心社會動盪多過國安法。不過，現在傳媒將所有要移民的香港人都歸納入害怕國安法，事實是否如此，我相信要時間來證明。

港金融優勢勝星洲

有人問點解中央政府要推出國安法，我撇開政治唔講，只講經濟，在社運開始之後，惠譽兩次將香港的評級下降，理由是社會動盪，投資在香港資金不能獲得百分百保障，惠譽不遺餘力地批評香港之餘，更讚賞新加坡，認為是香港社運的其中一個受惠者，社運令到資金撤離香港而轉到新加坡，亦有傳聞話不少公司會選擇在新加坡而非香港上市，但資料顯示，新加坡上市公司的數量由2013年的776家下降至今年的715家，同期香港上市公司數量則由1600家上升至2500家，勝負很明顯，我只是不明白，假如什麼都是新加坡比香港優勝，各項排名又高過香港，甚至會取代香港金融中心地位，點解啲公司唔去新加坡上市而要來香港。

標準普爾不但沒有降香港評級，並且表示如果國安法令香港社運衝擊減少，則會考慮提升香港排名。大家都認為標準普爾做法非常進取，香港除了經濟之外，亦會受到政治衝擊，新加坡政治形勢明顯比香港穩定。其實，新加坡何嘗不是也有隱憂，李顯龍退位，人民行動黨雖然可以繼續執政，但在政壇上影響力恐怕大不如前，候任總理王瑞杰雖然只有50歲，但4年前中過風，沒有李家支持，是否能夠完成任期亦是一個未知數，投資在新加坡政治風險不會低於香港，那些評論員點解只重點提香港，完全沒有提及新加坡，現在香港人應該靜心等待所有評級機構的最新報告，如果有改善，代表香港經濟政治已經走過谷底。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

恒指大漲966點 舊經濟股領軍 成交突破2500億 創逾兩年新高
恒指大漲966點 舊經濟股領軍 成交突破2500億 創逾兩年新高
官媒連日唱牛市 滬指飈5.7%
官媒連日唱牛市 滬指飈5.7%
港匯轉強 金管局再沽54.25億港元
港匯轉強 金管局再沽54.25億港元
6月賣車增21% 吉利勁升16％
6月賣車增21% 吉利勁升16％
港交所推首批MSCI指數期貨
港交所推首批MSCI指數期貨
黃楚標擬在港成立新航企 傳邀許漢忠加盟 分析：港航最受打擊
黃楚標擬在港成立新航企 傳邀許漢忠加盟 分析：港航最受打擊
香港快運延8月2日復航
香港快運延8月2日復航
擬私有化華融投資 華融金控勁升2.5倍
擬私有化華融投資 華融金控勁升2.5倍
物管當旺 弘陽暗盤升兩成 金融街掛牌升三成 每手帳賺2100元
物管當旺 弘陽暗盤升兩成 金融街掛牌升三成 每手帳賺2100元
港PMI回升至46.9 逾兩年最高
港PMI回升至46.9 逾兩年最高
眾安保險盈喜 股價大升17%
眾安保險盈喜 股價大升17%
港視6月交易額按月跌9%
港視6月交易額按月跌9%
海底撈盈警 上半年轉蝕
海底撈盈警 上半年轉蝕
巴菲特終出手 757億購能源公司 承接亞洲升市 道指早段漲逾400點
巴菲特終出手 757億購能源公司 承接亞洲升市 道指早段漲逾400點
波音737MAX 最快本周試飛
波音737MAX 最快本周試飛
Uber斥205億 收購外賣公司Postmates
Uber斥205億 收購外賣公司Postmates
陳茂峰：A股政策牛 中港齊瘋狂
陳茂峰：A股政策牛 中港齊瘋狂
張兆聰：拋物線式上升 聯想追落後
張兆聰：拋物線式上升 聯想追落後
金曹：急升市三大期權應市策略
金曹：急升市三大期權應市策略
薛偉傑：國產客機一日交付4架 ARJ21正式進駐「三大航」
薛偉傑：國產客機一日交付4架 ARJ21正式進駐「三大航」
技術取勝：中聯重科中線挑戰7.5元
技術取勝：中聯重科中線挑戰7.5元
證監委林振宇杜淦堃任非執董
證監委林振宇杜淦堃任非執董
會計師公會管治大獎接受報名
會計師公會管治大獎接受報名
劉思明：大時代2.0 中資航空股可吼
劉思明：大時代2.0 中資航空股可吼
周顯：綠城管理控股 細細粒容易食
周顯：綠城管理控股 細細粒容易食
KOKO HILLS第二度加推80伙 最快周末首輪開售 SEA TO SKY突加推209伙截擊
KOKO HILLS第二度加推80伙 最快周末首輪開售 SEA TO SKY突加推209伙截擊
翠雅山擬招標出售2座涉28伙
翠雅山擬招標出售2座涉28伙
司徒拔道半世紀舊樓逾億沽 實呎4.2萬雙破頂
司徒拔道半世紀舊樓逾億沽 實呎4.2萬雙破頂
紅山半島九七貨近14萬租出 回報3厘
紅山半島九七貨近14萬租出 回報3厘
康年餐廳續租旺角舖 重返12年前水平
康年餐廳續租旺角舖 重返12年前水平
apm伙百商戶推低至半價優惠
apm伙百商戶推低至半價優惠