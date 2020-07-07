周顯：綠城管理控股 細細粒容易食

物管股是近年的大熱，其相關股份有﹕浦江中國（1417）、中奧到家（1538）、新城悅服務（1755）、彩生活（1778）、鑫苑服務（1895）、燁星集團（1941）、弘陽服務（1971）、永升生活美好（1995）、弘陽地產（1996）、佳兆業美好（2168）、藍光嘉寶服務（2606）、中海物業（2669）、綠城服務（2869）、雅生活服務（3319）、奧園健康（3662）、中國奧園（3883）、保利物業（6049）、和泓服務（6093）、碧桂園服務（6098）、寶龍商業（9909）、建業新生活（9983）等……

物管股大熱 掛牌日多上升

最重要的是，上市當日，全都是上升，下跌的只有一隻，就是和泓服務（6093），但也只是跌了1.47%而已。

然而，首日上升的百分比也不高，最多的只有中國奧園的12.2%，其次便是弘陽地產的7.2%了。

不過，我之所以留意綠城管理控股，一來是因「綠城中國」這個大牌頭，二來是看中了它的另一隻姐妹公司，前面提過的綠城服務，現市值是接近300億元。因此，我也有理由相信，綠城管理50億元市值左右，控股細細粒，容易食，炒番上一至兩倍，也不是什麼難事吧！

不過當然，究竟這隻股票會不會升、會升多少，還得看股份分配結果，以及當日的價格而定。如果當日已急升幾成，水位就不多了。

[周顯 投資二三事]