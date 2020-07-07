劉思明：大時代2.0 中資航空股可吼

恒指昨高開172點後向上愈升愈有，尾市最多升1080點、高見26,453點，收報26,339點，升966點或3.81%；國指升4.72%。大市成交達2508億元，高於60天平均超過1.1倍。據《明報》港股數據庫，升跌比率88比12，升逾3%佔上升股份逾七成；大市升勢全面，買盤動力強勁。

市况與2015年大時代相似

值得留意，大市不時有超過八成股份上升，但兼有超過七成股份升逾3%便不多，主要是大跌後反彈，如今年3月20日、24日及25日，而在升浪中出現兼且有超過七成股份升逾3%更為罕見，對上一次為2015年4月8日。此外，對上一次恒指升逾3%，大市成交額高於60天平均逾倍，亦為2015年4月8日，當日恒指升3.8%，成交超過2500億元。無論恒指升幅或大市成交，昨天與當日都是相差無幾。不過，港交所（0388）因早已大炒，昨天股價沒有如當年爆升。

若將近兩個月與2015年港股大時代前約兩個月的恒指走勢拼上，雖然近兩個月走勢反覆，但累計升幅接近，當年恒指大成交大漲後翌日（2015年4月9日）曾再飈逾6%，但收市升幅收窄至不足3%，往後半個月計反覆上試高位，個多月計則在高位上落。因此若後市指數再飈，不宜高追，但大市炒作料可維持一段時間。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，昨天中資金融最搶鏡，大漲逾一成；其他中資電力、基建及建材、金屬及礦石漲7%、8%。相反，上半年熱炒的家品、食物飲品、醫藥、軟件服務、教育等行業升約2%或以下，跑輸大市；部分更有三、四成股份逆市下跌；科技器材、環保及新能源少數保持強勢，分別升7%及5%。

不過，中資金融經過近幾日上升，今年迄今跌幅已收窄至4%，基建建材、金屬礦石的跌幅亦收窄至8、9%，與期內恒指跌約7%的表現相若。雖然當中個別股份如華融（2799）、中國建築（3311）、中鋁（2600）今年來仍跌兩三成，但在中期弱勢的行業中追逐更低殘的股份，猶如加大風險，進取不如博未發力的行業，今年來航空及相關、能源及相關、公路鐵路仍跌逾兩成。

南航料短線上試4.1元

航空及相關行業中，除中航科工（2357）、中飛租賃（1848）表現突出外，其他航空或相關股份依然低迷。內地疫情反覆，國外形勢嚴峻，無疑打擊航空業復蘇，但國內旅遊需求持續改善，據攜程的調查，相比今年五一、清明，端午旅遊市場環比增幅放緩，但總量依然保持增長；國內出行的搜索需求和機票預訂需求已恢復至去年同期七成。

踏入下半年，暑期、中秋、國慶等出遊旺假，有利國內航班運力恢復。南方航空（1055）國內的業務比重較高，可以看高一線。走勢上，南航昨升穿百天線3.7元，短線有望上試6月高位約4.1元，可設低收3.7元為止蝕位。

[劉思明 數據尋寶]