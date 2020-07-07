Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年7月7日星期二
技術取勝
投資策略
恒指大漲966點 舊經濟股領軍 成交突破2500億 創逾兩年新高
官媒連日唱牛市 滬指飈5.7%
港匯轉強 金管局再沽54.25億港元
6月賣車增21% 吉利勁升16％
港交所推首批MSCI指數期貨
黃楚標擬在港成立新航企 傳邀許漢忠加盟 分析：港航最受打擊
香港快運延8月2日復航
擬私有化華融投資 華融金控勁升2.5倍
物管當旺 弘陽暗盤升兩成 金融街掛牌升三成 每手帳賺2100元
港PMI回升至46.9 逾兩年最高
眾安保險盈喜 股價大升17%
港視6月交易額按月跌9%
海底撈盈警 上半年轉蝕
巴菲特終出手 757億購能源公司 承接亞洲升市 道指早段漲逾400點
波音737MAX 最快本周試飛
Uber斥205億 收購外賣公司Postmates
陳茂峰：A股政策牛 中港齊瘋狂
張兆聰：拋物線式上升 聯想追落後
金曹：急升市三大期權應市策略
薛偉傑：國產客機一日交付4架 ARJ21正式進駐「三大航」
技術取勝：中聯重科中線挑戰7.5元
證監委林振宇杜淦堃任非執董
會計師公會管治大獎接受報名
劉思明：大時代2.0 中資航空股可吼
周顯：綠城管理控股 細細粒容易食
湯文亮：國安法後標普或升港評級
KOKO HILLS第二度加推80伙 最快周末首輪開售 SEA TO SKY突加推209伙截擊
翠雅山擬招標出售2座涉28伙
司徒拔道半世紀舊樓逾億沽 實呎4.2萬雙破頂
紅山半島九七貨近14萬租出 回報3厘
康年餐廳續租旺角舖 重返12年前水平
apm伙百商戶推低至半價優惠
技術取勝：中聯重科中線挑戰7.5元
prev
next
【明報專訊】中鋁向上突破初現（圖）
中金或調整下試16.8元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
上 / 下一篇新聞
恒指大漲966點 舊經濟股領軍 成交突破2500億 創逾兩年新高
官媒連日唱牛市 滬指飈5.7%
港匯轉強 金管局再沽54.25億港元
6月賣車增21% 吉利勁升16％
港交所推首批MSCI指數期貨
黃楚標擬在港成立新航企 傳邀許漢忠加盟 分析：港航最受打擊
香港快運延8月2日復航
擬私有化華融投資 華融金控勁升2.5倍
物管當旺 弘陽暗盤升兩成 金融街掛牌升三成 每手帳賺2100元
港PMI回升至46.9 逾兩年最高
眾安保險盈喜 股價大升17%
港視6月交易額按月跌9%
海底撈盈警 上半年轉蝕
巴菲特終出手 757億購能源公司 承接亞洲升市 道指早段漲逾400點
波音737MAX 最快本周試飛
Uber斥205億 收購外賣公司Postmates
陳茂峰：A股政策牛 中港齊瘋狂
張兆聰：拋物線式上升 聯想追落後
金曹：急升市三大期權應市策略
薛偉傑：國產客機一日交付4架 ARJ21正式進駐「三大航」
技術取勝：中聯重科中線挑戰7.5元
證監委林振宇杜淦堃任非執董
會計師公會管治大獎接受報名
劉思明：大時代2.0 中資航空股可吼
周顯：綠城管理控股 細細粒容易食
湯文亮：國安法後標普或升港評級
KOKO HILLS第二度加推80伙 最快周末首輪開售 SEA TO SKY突加推209伙截擊
翠雅山擬招標出售2座涉28伙
司徒拔道半世紀舊樓逾億沽 實呎4.2萬雙破頂
紅山半島九七貨近14萬租出 回報3厘
康年餐廳續租旺角舖 重返12年前水平
apm伙百商戶推低至半價優惠
恒指大漲966點 舊經濟股領軍 成交突破2500億 創逾兩年新高
官媒連日唱牛市 滬指飈5.7%
港匯轉強 金管局再沽54.25億港元
6月賣車增21% 吉利勁升16％
港交所推首批MSCI指數期貨
黃楚標擬在港成立新航企 傳邀許漢忠加盟 分析：港航最受打擊
香港快運延8月2日復航
擬私有化華融投資 華融金控勁升2.5倍
物管當旺 弘陽暗盤升兩成 金融街掛牌升三成 每手帳賺2100元
港PMI回升至46.9 逾兩年最高
眾安保險盈喜 股價大升17%
港視6月交易額按月跌9%
海底撈盈警 上半年轉蝕
巴菲特終出手 757億購能源公司 承接亞洲升市 道指早段漲逾400點
波音737MAX 最快本周試飛
Uber斥205億 收購外賣公司Postmates
陳茂峰：A股政策牛 中港齊瘋狂
張兆聰：拋物線式上升 聯想追落後
金曹：急升市三大期權應市策略
薛偉傑：國產客機一日交付4架 ARJ21正式進駐「三大航」
證監委林振宇杜淦堃任非執董
會計師公會管治大獎接受報名
劉思明：大時代2.0 中資航空股可吼
周顯：綠城管理控股 細細粒容易食
湯文亮：國安法後標普或升港評級
KOKO HILLS第二度加推80伙 最快周末首輪開售 SEA TO SKY突加推209伙截擊
翠雅山擬招標出售2座涉28伙
司徒拔道半世紀舊樓逾億沽 實呎4.2萬雙破頂
紅山半島九七貨近14萬租出 回報3厘
康年餐廳續租旺角舖 重返12年前水平
apm伙百商戶推低至半價優惠
prev
next
相關新聞
薛偉傑：國產客機一日交付4架 ARJ21正式進駐「三大航」