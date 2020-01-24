薛偉傑：國產客機一日交付4架 ARJ21正式進駐「三大航」

【明報專訊】6月28日，中國國際航空（0753）、中國東方航空（0670）、中國南方航空（1055）分別在中國商用飛機有限責任公司總裝製造中心的浦東基地接收各自的首架ARJ21客機。同日，成都航空亦接收了一架ARJ21，國產支線客機ARJ21創下一日內交付4架的紀錄。6月10日，中國商飛亦曾分別向成都航空、天驕航空、江西航空各交付一架ARJ21，一日內交付3架。這顯示出，ARJ21的生產和技術狀態正越趨穩定。而入編內地「三大航」（國航、東航、南航）的機隊，意義亦有別於之前只獲得地區航空公司採用。
研發試飛長達13.5年
ARJ21乃內地第一款自行設計及製造的噴射客機，定位於支線客機級別，即100座位以下的中短程小型客機，其基本型混合級佈局78座，全經濟級佈局90座。ARJ21在2002年4月立項，其進度曾經大幅落後、數度推遲，在2008年11月28日才首飛成功，在2015年11月28日交付首架給成都航空公司。2016年6月28日，首架ARJ21才投入商業營運。ARJ21最初的生產速度非常緩慢。2015年和2016年分別交付1架，2017年交付2架，2018年也只是交付6架，一度令外界懷疑這款客機是否能夠符合商業原則地生產和使用。幸好ARJ21在2019年交付12架；今年上半年再交付10架，總算開始上軌道。至今，ARJ21已累積交付32架，在內地開通55條航線。
產能仍只是空巴波音零頭
ARJ21今年上半年之所以能夠交付10架，是因為除了原先的浦西大場總裝基地之外，新的浦東總裝基地亦在今年開始啟用。中國商飛近月表示，隨着兩個總裝基地一起運作，ARJ21今年可望交付25至36架，明年有望再交付40架以上，力爭累積交付量在明年底達到100架。但若與幾年前的豪言壯語相比，仍然相差了很遠。因為中國商飛幾年前曾預言，計劃在今年要具備年產50架ARJ21和150架C919的能力（後者仍在試飛之中）。
很明顯，與日本相比，中國研發和生產民航機的能力，也只是五十步笑百步，與內地紀錄片《厲害了，我的國》宣揚的重工業強人形象很不相符。若和空中巴士和波音相比，中國商飛現時的產能還只是一個零頭。須知道，若無疫情影響，空中巴士和波音任何一者，每年都可以最多交付800多架民航機，而且最小的也是150座級的幹線客機。事實上，雖然中國商飛聲稱ARJ21是自行設計，但航行業人士一般都認為，其設計乃是參考以往美國麥道公司的MD-90和MD-82而來。
首嘗研製試飛取證投產全流程 為中遠程客機累積經驗
因為由1985年12月起，中國曾經引進27架MD-82，當中有19架是與麥道合作在上海總裝。1992年6月，中國再與麥道簽約，計劃在上海總裝20架MD90。但由於麥道後來被波音併購，最終只總裝了2架。中國商飛就是利用麥道以往轉移的MD-90和MD-82資料為基礎，設計出ARJ21。由於MD-90和MD-82的前身是DC-9，所以ARJ21的機身直徑、機頭構型、發動機佈局，都與早於1982年停產的DC-9相似。
中國商飛聲稱，ARJ21具有良好的高溫高原性能和抗側風能力。有內地飛機師則認為，ARJ21的航電系統不錯，可以減輕工作負擔。但業界一般認為，ARJ21的設計傾向保守，例如新材料使用量、機身減重、氣動力設計、燃油效益等，都並非特別突出。據悉，ARJ21的航電系統是由美國Honeywell開發，大部分涉及機電的零部件亦是向歐美採購，整體自製率很低。
ARJ21的最大意義在於，中國藉着它首次走完了噴射民航機的設計、研發、試飛、適航審定以及量產、運營、保養的整個流程，初步填補了這方面的空白，為國產幹線客機C919（150座級）和中俄合製遠程寬體客機CR929（280座級，基本型航程12000公里）打下基礎，累積經驗。