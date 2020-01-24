薛偉傑：國產客機一日交付4架 ARJ21正式進駐「三大航」

研發試飛長達13.5年

ARJ21乃內地第一款自行設計及製造的噴射客機，定位於支線客機級別，即100座位以下的中短程小型客機，其基本型混合級佈局78座，全經濟級佈局90座。ARJ21在2002年4月立項，其進度曾經大幅落後、數度推遲，在2008年11月28日才首飛成功，在2015年11月28日交付首架給成都航空公司。2016年6月28日，首架ARJ21才投入商業營運。ARJ21最初的生產速度非常緩慢。2015年和2016年分別交付1架，2017年交付2架，2018年也只是交付6架，一度令外界懷疑這款客機是否能夠符合商業原則地生產和使用。幸好ARJ21在2019年交付12架；今年上半年再交付10架，總算開始上軌道。至今，ARJ21已累積交付32架，在內地開通55條航線。

產能仍只是空巴波音零頭

ARJ21今年上半年之所以能夠交付10架，是因為除了原先的浦西大場總裝基地之外，新的浦東總裝基地亦在今年開始啟用。中國商飛近月表示，隨着兩個總裝基地一起運作，ARJ21今年可望交付25至36架，明年有望再交付40架以上，力爭累積交付量在明年底達到100架。但若與幾年前的豪言壯語相比，仍然相差了很遠。因為中國商飛幾年前曾預言，計劃在今年要具備年產50架ARJ21和150架C919的能力（後者仍在試飛之中）。

很明顯，與日本相比，中國研發和生產民航機的能力，也只是五十步笑百步，與內地紀錄片《厲害了，我的國》宣揚的重工業強人形象很不相符。若和空中巴士和波音相比，中國商飛現時的產能還只是一個零頭。須知道，若無疫情影響，空中巴士和波音任何一者，每年都可以最多交付800多架民航機，而且最小的也是150座級的幹線客機。事實上，雖然中國商飛聲稱ARJ21是自行設計，但航行業人士一般都認為，其設計乃是參考以往美國麥道公司的MD-90和MD-82而來。

首嘗研製試飛取證投產全流程 為中遠程客機累積經驗

因為由1985年12月起，中國曾經引進27架MD-82，當中有19架是與麥道合作在上海總裝。1992年6月，中國再與麥道簽約，計劃在上海總裝20架MD90。但由於麥道後來被波音併購，最終只總裝了2架。中國商飛就是利用麥道以往轉移的MD-90和MD-82資料為基礎，設計出ARJ21。由於MD-90和MD-82的前身是DC-9，所以ARJ21的機身直徑、機頭構型、發動機佈局，都與早於1982年停產的DC-9相似。

中國商飛聲稱，ARJ21具有良好的高溫高原性能和抗側風能力。有內地飛機師則認為，ARJ21的航電系統不錯，可以減輕工作負擔。但業界一般認為，ARJ21的設計傾向保守，例如新材料使用量、機身減重、氣動力設計、燃油效益等，都並非特別突出。據悉，ARJ21的航電系統是由美國Honeywell開發，大部分涉及機電的零部件亦是向歐美採購，整體自製率很低。

ARJ21的最大意義在於，中國藉着它首次走完了噴射民航機的設計、研發、試飛、適航審定以及量產、運營、保養的整個流程，初步填補了這方面的空白，為國產幹線客機C919（150座級）和中俄合製遠程寬體客機CR929（280座級，基本型航程12000公里）打下基礎，累積經驗。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]