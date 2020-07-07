金曹：急升市三大期權應市策略

急升市可留意三大應市策略：牛跨（Call Spread），看好認沽跨價（Credit Put Spread）或長蝴蝶策略。

倘料7月結算高於26100點 可做牛跨

（1）假如有信心7月結算高於25,828點技術支持、250日線26,100點，可做牛跨（Call Spread），Long Call 25,800點及Short Call 26,000點或26,200點。這是一個付期權金，犧牲時間值，博結算高於某一貼價水平的期權策略，適合大牛市單邊市。先Long Call、股價上升立刻Short Call，估計7月在250日線附近結算可用這策略。Long Call 25,800點付946點、Short Call 26,000點收826點，成本80點，最大收益120點；

（2）假如有信心7月結算不低於20日平均約24,723點，可做看好認沽跨價（Credit Put Spread），Short Put 24,600點收144點，然後Long Put 24,200點付121點。最多贏23點差價，最大虧損177點；

（3）如果認為後市在250日線激烈上落幾百點整固，不低於25,800點也不高於26,800點，可以同時Long Call及Long Put 26,200點，長蝴蝶倉不會『坐到尾』，月中之前時間值損每日50至80點，月中以後時間值損耗太快，不宜開倉。期指每日波幅多於300點，拆倉就可以有盈利。

巴菲特終於出手，動用100億美元收購美國天然氣儲運資產，向道明尼支付40億美元現金，同時將承擔其57億美元債務。韋能源公司（Berkshire Hathaway Energy）將獲得道明尼7700英里（約1.2萬公里）的天然氣管道，道明尼位於馬里蘭州液化氣進出口與存儲設施25%的股權。美國跨州天然氣輸送市場中，目前伯克希爾哈撒韋能源公司的市場份額為8%，在上述交易完成後，這一佔比將躍升至18%。本港燃氣股中昆侖能源（0135）可做期權，但成交小，只能做即月等價Short Put 5.5至5.75元，低於250天線5.8元接貨。

[金曹 期權制勝]