經濟
陳茂峰博士 峰哥EQ

陳茂峰：A股政策牛 中港齊瘋狂

【明報專訊】港人治港變形走樣，想起以前在大陸旅行，曾經在貴州、甘肅參觀過土司城及土司府。其實「一國兩制、港人治港」只是現代版的土司制度。過去600多年的歷代皇朝，對邊疆少數民族實行以夷制夷，授權地方領袖（就是土司）管治當地。但當土司管治出問題，便會改土歸流，由中央政府委派流官直接駐守、治理當地。今天中央政府的管治理念，仍囿於歷史格局。帝制雖歿，帝國仍在。強推國安法、特區政府之上安個地位超然的駐國安公署及國安顧問，也就不用大驚小怪。

港區國安法出台，中國外交受困；但A股是另一個世界，牛氣冲天，生意盎然，並惠及港股。在6月熱議國安法時，已經有傳言中央政府會維穩、讓投資者放心，果然如此。

內地從寬貨幣轉向寬信貸

今次A股牛市始於人民銀行在7月1日的減息。人民銀行6月30日宣告，在7月1日起下調各種再貸款及再貼現利率；支農再貸款、支小再貸款利率下調0.25厘，金融穩定再貸款利率更下調0.50厘。人民銀行的公告，是說通過精準降低實體經濟的融資成本，銀行讓利實體經濟，以激發中小企業的活力。今年人民銀行實行寬鬆貨幣政策，已經多次減息降準，並傾斜貸款給民間的中小微企業。人行強調不搞大水漫灌，而是採取結構精準調控措施，避免政策導致金融混亂、增加金融風險。

但市場認為人行7月1日的減息，是標誌着政策從寬貨幣供應轉向寬信用借貸。大陸資深股民（特別是資金量特多的券商、基金經理和專業炒家）聞風起舞，踏入7月首3個交易日，A股便升了10%有多，每日成交額高逾1萬億人民幣，漲停板股票數以百計。A股一洗頹勢，回到2014年政策牛市局面，坊間已經有文章期待千股漲停的日子。中國A股牛市特色是上升速度快、幅度大，充分發揮大躍進時的超英趕美精神。

政府樂見大家只談股市賺錢事

外資不甘後人，北上資金急增，連續多天錄得每天超過100億元人民幣。外資以QFII及RQFII投資A股，自今年5月開始（政策是去年9月公告、今年5月開始實施），已經沒有額度限制。3月以來，歐、美、日股市反彈幅度驚人，中港股市紋風不動，斯人獨憔悴。現在A股起跳，帶動港股齊飛，相信外資重新分配資產，會增加中國及香港投資比重，為A股狂潮火上加油。雖然外資投資有所謂ESG、社會責任投資等道德要求，但除非政府立法限制，中國A股偌大市場，他們不能忽視。這是現實使然。

本欄之前說過，港股將會A股化。A股政策牛市來臨，港股亦會陪伴起舞。現在既然莫談國事及港事，政府也樂見大家大談股事、齊齊向錢看。至於A股、港股可以升幾多？如果有人說A股在一年內會破2015年6月股災前高位5178點、恒指更會破歷史高位33484點，你認為這是癡人說夢嗎？

mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

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