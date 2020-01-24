Uber斥205億 收購外賣公司Postmates

Uber和Postmates早在4年前已開始討論收購事宜，但討論在一周前加速，並於昨天正式公布結果。其實較早前，路透社曾報道Postmates有意獨立上市，而集團去年9月融資後，市值為24億美元，但集團最終同意被Uber收購。

Postmates團隊續留任

彭博報道Uber Eats負責人Pierre-Dimitri Gore-Coty預料，將繼續經營整併後的外賣業務。而Uber早前亦曾提議收購上市同業的Grubhub，但後來因來自歐洲的Just Eat Takeaway以73億美元收購Grubhub，而放棄計劃。

在收購的消息於上周五傳出後，Uber上周五收市報30.68美元，其股價升了近4%。

Postmates於2011年創立，是美國其中一個最早提供手機程式下單外賣服務的公司，其基地位於三藩市，今年5月佔美國外賣市場份額8%。雖然Postmates的市佔率比美國食品的市場領導者DoorDash低，但其在洛杉磯和美國南部仍保持一定的地位，預料收購有助提升Uber競爭力。消息人士稱，在收購後，Postmates首席執行官Bastian Lehmann和他團隊將繼續留任。

（綜合報道）

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