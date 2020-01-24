波音737MAX 最快本周試飛

波音股價昨開市升1.6%

據知情人士稱，有關測試包括機載檢查及地面模擬程序等，其目標是確定航空飛行員如何使用經修訂後的軟件來處理緊急情况，以及軟件是否符合標準水平。報道指出，若通過有關標準要求，MAX客機或將在年底前獲得運載乘客的權限，不過鑑於有關客機在過去數個月中未能按照時間表重返空中，以致外界普遍預計未來或會再出現其他延誤。報道引述一名官員指出，安排國際試飛較預期中更加耗時，認為是由於新冠病毒大流行下，部分國家或地區已設立旅行限制措施，另一方面FAA與加拿大航空安全監管機構，就特定機組人員的組成亦未能達成共識，促使美方與加拿大運輸部之間出現分歧和摩擦，反映國家航空監管機構之間的差異，同時來自巴西和歐洲的飛行員亦希望能參加部分試飛。

波音737MAX客機於早年曾發生兩宗空難事故，共造成超過300人死亡，由去年3月起遭各國航管當局下令停飛。FAA上月下旬已批准波音公司對737MAX做認證測試，其再重申當局「正在遵循嚴謹的程序，並將需要時間對波音做徹查工作」，又指在批准MAX的飛航認證前將考慮其他專家建議。加拿大運輸部沒有就此發表評論。波音發言人表示，其將繼續努力及安全地恢復MAX的服役狀態，但拒絕對未來的飛行測試狀態或美加之間的討論作出評論。

（綜合報道）

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