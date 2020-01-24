巴菲特終出手 757億購能源公司 承接亞洲升市 道指早段漲逾400點

美國昨日公布6月份ISM非製造業指數為57.1，遠高於市場預期50.2及5月份的46.8，重新超越50盛衰分界線。

美ISM非製造業指數遠勝預期

科技股昨晚仍然領漲美股，納指再次創新高，亞馬遜再升近4%，股價首度升破3000美元，報3005美元。Tesla連升5天，累計升幅達到四成。中國股市大漲同時推動歐洲Stoxx 600指數升1.5%，發展中國家股市更升超過2.5%。

摩根大通表示，全球長期以來採取極端寬鬆的貨幣政策，以支持不斷增長的債務水平，最終增加市場流動性以及推高環球股票和債券價格。摩根大通稱，債務增加，流動性增加，資產再膨脹，預測今年全球債務將增加16萬億美元（約25萬億港元），截至年底時私人和公共部門借貸的總和將達到創紀錄的200萬億美元（約1560萬億港元）。摩根大通又稱，現金頭寸高企，考慮到目前債券利率較低，未來預防式儲蓄的需求逐漸減少，大部分流動性被配置到股票。

分析：中美關係惡化 7月股市仍有隱憂

西太平洋銀行金融市場策略主管Robert Rennie表示，近月美國經濟活動出現V形複蘇，估計反彈幅度將放緩，而且中美關係正在明顯惡化，認為7月股市仍有憂慮。高盛經濟師指從其他國家提倡戴口罩的經驗，美國經濟至9月可大致恢復，但仍下調美國今年全年GDP預測至下滑4.6%，此前預測為下滑4.2%。

新浪擬私有化 股價漲逾一成

以往巴菲特總會在市况動盪時出手，今次巴郡收購Dominion Energy的天然氣資產，涉及超過12,390公里的天然氣管道及9,000億立方英尺的天然氣儲存設施，完成後巴郡將佔美國所有州際天然氣傳輸量的18％，高於目前的8％。該交易尚需獲得監管機構的批准，預計將於今年第四季度完成。持有巴郡股份的Smead Capital Management首席投資官Bill Smead認為，交易似乎證實能源等大宗商品被低估了，現時行業最底層資產轉移到實力較強的公司手上。

此外，中概股新浪宣布收到初步的非約束性私有化議案，公司董事長兼行政總裁曹國偉持有的New Wave，提出以每股41美元私有化新浪，新浪早段升逾一成。

（綜合報道）

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