物管當旺 弘陽暗盤升兩成 金融街掛牌升三成 每手帳賺2100元

明報記者 馬迪帆

今日掛牌的弘陽服務由弘陽地產（1996）分拆上市，昨日公布偏上限4.15元定價，在輝立暗盤最高曾見5.45元，飈升三成。最終收報4.88元，升17.6%。在耀才暗盤則報4.94元，升19%。每手1000股，每手帳面賺790元。昨日母公司弘陽地產亦做好，升3.5%。

李家傑基石投資 帳賺1485萬

公告顯示，弘陽服務最終公開發售錄得111倍超購，國際配售則超購15倍。一手中籤率30%，認購100手才可穩中1手。共有60名大戶認購「頂頭槌飛」，最終每人獲派239手。而恒地（0012）主席李家傑作為基石投資者認購1879.5萬股，受限於6個月禁售期，以昨日耀才暗盤價計，帳面賺約1485萬元。

至於昨日掛牌的金融街物業則為國企背景，最終定價7.36元，昨日一度升逾四成至10元。最終全日收報9.46元，升28.5%。每手1000股帳面賺2100元。物管概念自去年底已炒起，今年暫有5隻物管新股掛牌（見表），其中年初熱門燁星集團（1941）、興業物聯（9916）兩小型股份升幅均未如人意，但近期上市的股份表現則較佳。下半年或有更多中型物管股上市，除內房龍頭，二線內房如禹洲（1628）等亦有意分拆。

祖龍娛樂超購26倍

今日新股招股隊伍中，仍有6隻股份。3隻昨日已率先孖展截飛的股份中，統計本地3家券商數據，由騰訊（0700）有份持股的遊戲股祖龍娛樂（9990）領跑，錄得近60億元孖展，相當於公開超購26倍，惟表現仍遠遜上周熱門股份。內地雞肉製品生產商鳳祥股份（9977）未足額。乙醇燃料生產系統供應商中科天元（1156）則僅超購0.72倍。

周五將現8新股同日上市

本周五將出現8家新股一同上市的熱鬧場面，周四（9日）為公布認購結果及資金解凍日，屆時其中4隻熱門新股，歐康維視生物（1477）、永泰生物（6978）、正榮服務、思摩爾（6969）認購結果勢成為市場焦點。