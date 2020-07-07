擬私有化華融投資 華融金控勁升2.5倍

整合後華融投資擬退市

對於私有化華融投資，公告指華融金控目前經華融國際證券、華融國際融資及華融國際資產管理等公司持有1、2、4、6及9號香港金融牌照，可從事證券交易、期貨合約交易、就證券提供意見、就機會融資提供意見及進行資產管理等業務。

華融投資則主要直接投資於股票、債券、基金、衍生工具及其他金融產品等，並已投資多家公司股本，可為集團企業融資業務帶來潛在客戶及創造其他機會等。

公告指出，兩家公司合併後將建構統一平台，強化華融金控業務，實行「投資+投行」的發展戰略，而協助華融金控實現其長期增長機遇。兩者整合後，華融投資退市，亦將有助雙方發掘現時受相互不競爭承諾和華融投資上市時建立關連交易關係所限制或規限的潛在商機，又可大幅節省成本等。

華融孖寶股價齊升

華融孖寶在昨早市前公布私有化消息後，其後雙雙復牌，華融金控最多曾升近3.03倍或0.451元，高見0.6元，尾市升幅收窄，收報0.53元，升255.7%；華融投資則曾高見0.62元或升1倍，收市仍升67.74%，收報0.52元。