黃楚標擬在港成立新航企 傳邀許漢忠加盟 分析：港航最受打擊

明報記者 葉子晴

據《Debtwire》昨日報道，黃楚標成立本地第三家航空公司，更引述業內人士稱已開始初步招聘，招攬一批資深業界人士，當中包括許漢忠，以及包括張逵等兩名港航前高層。同時據公司註冊處資料，由黃楚標任大股東的東海航空，去年12月改名為「香港紫荊航空」，似乎是為成立本港航空公司做準備。

黃楚標東海航空改名紫荊

不過，黃楚標回覆本報查詢時，他雖然確認有意成立本地航空公司，但目前仍「構思中」。他續指出，消息可能是其意思被誤解，並解釋自己一向有營運東海航空。黃楚標於2002年在內地建立民營航空公司「東海航空」，後在2006年進行首次商業飛行，並於2014年開始營運客運航班涉及貨運業務。據東海航空官方網站，公司現有波音「737-800」型飛機23架，預期今年底機隊規模將達到40架，5年後增至80架。

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅分析指出，理論上香港市場是可以容納第三家航企，尤其是在疫後或有更多外國航空公司削減運載規模，然而一家航企成立與否，並非只是取決於市場的容量，政府的支援及態度亦是考量之一。問及倘若第三家航企成功成立後，會否危及港航地位，她表示，市場上目前對港航的營運狀况了解甚少，只是大概知道公司的航線差不多停飛，一旦出現新航企，對港航而言就不太樂觀。

根據《空運（航空服務牌照）規例》（第 448A 章）列明，任何人如欲使用在香港註冊的飛機，營辦定期航班運載乘客、郵件或貨物，必須向空運牌照局申請營運牌照。對上一次有新航企申請要追溯到2013年，當時澳洲航空旗下捷星航空在港籌組「捷星香港航空」，並申請運營牌照。不過，當局經過公開研訊程序後，以「捷星香港的主要營業地並不在香港」為由，於2015年宣布拒絕其牌照申請的決定。