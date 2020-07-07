港匯轉強 金管局再沽54.25億港元

銀行體系結餘將逾1370億

昨日港元中長期拆息下跌，1個月拆息報0.4214厘，跌0.64點子（1厘等於100點子），連跌兩日，是2017年9月後新低。3個月、6個月和12個月拆息分別跌4.88點子、跌4.79點子和4.38點子。隔夜拆息則升1.52點子至0.1236厘。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，自6月30日開始，港股通南向資金淨流入比早前急升，對港元有一定的支持。此外，雖然熱門新股上市時段已過，不過市場仍憧憬續有新股繼續來港上市；美匯指數跌至96.69 點，所有貨幣兌美元皆會走強。

4月港匯首次在今年觸發強方兌換保證以來，金管局共22次沽出港元，本港銀行體系總結餘因此增加630.64億元，不過自兩隻大型中概股網易（9999）及京東（9618）上市集資結束後，觸發金管局沽港元的密度減少，6月13日以後累計只有5次沽盤，金額為135億元。

港元拆息跌 港美息差縮

李若凡認為，之後港匯不會頻密地觸及強方兌換保證，預料銀行體系總結餘逐步升至1500億元。

金管局多次入市後，銀行體系總結餘由4月初不足600億元升至1370億元，港元拆息下跌，1個月港美息差由6月初的0.8厘降至昨日0.26厘，減少套息吸引力。