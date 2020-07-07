官媒連日唱牛市 滬指飈5.7%

憧憬V彈 機構紛上調經濟預測

隨着上星期公布的中國官方PMI勝預期，對於中國經濟反彈的聲音亦愈來愈強。評級機構惠譽多年來首次上調中國經濟增長預測，把全年GDP增長從0.7%上調至1.2%；另外，雖然國際貨幣基金組織（IMF）上星期把中國經濟增長預測從1.2%降至1%，但卻是唯一一個主要國家可維持正增長。野村、花旗等多家券商亦認為，中國在經歷首季GDP跌6.8%後，第二季GDP有望恢復正增長。

看好中國經濟復蘇也刺激股市上揚，繼上周五（3日）頭版文章〈A股新一輪牛市呼之欲出〉，《中國證券報》昨日頭版文章再唱好，直言A股「有必要、有條件、有基礎邁步『健康牛（市）』」。

在官媒加持下，滬指昨日一口氣升穿3200點及3300點，收報3332點，連升5日，創2018年2月以來新高，升幅達到5.71%，更是2015年7月9日之後最大單日升幅。深成指亦升4%，連升4日，兩市成交增至1.57萬億元（人民幣，下同），創5年新高。滬深300指數也升至5年高位，收報4670點，升5.67%，連升5日。

德銀：V形復蘇下半年放緩

A股樂觀情况也帶動外資流入，滬深股通昨日淨流入136.5億元，人民幣匯率亦急升350點子（1元等於10000點子），日間收市時段報7.033。

國家統計局將於下星期四（16日）公布6月主要經濟數據及上半年GDP。雖然市場看好經濟V彈，但德銀首席經濟師Michael Spencer接受CNBC專訪指出，中國經濟的V形復蘇可能會在下半年降溫。他表示，從內需看，中國5月的商品零售幾乎完全恢復到疫前水平，這反而意味之後的增幅只會隨着愈趨正常而變慢；外需方面，全球經濟下滑將嚴重打擊中國第三季出口，近月對出口貢獻甚大的醫療設備，出口額可能會逐漸減少，加上電子零件進口在放緩，這反映未來1至2個月的電子產品出口亦會放緩。