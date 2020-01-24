恒指大漲966點 舊經濟股領軍 成交突破2500億 創逾兩年新高

明報記者 歐陽偉昉

滬深股通總成交再創新高，至1726.53億元人民幣，淨買入為136.53億元人民幣，3日合共淨流入439.63億元人民幣。截至上周五，融資融券餘額升至1.2萬億元人民幣，再創2015年12月底的高位，券商股繼續上揚，龍頭中信証券（6030）升17.29%，中國銀河（6881）升22.64%。

恒指夜期昨晚續升，至今早零時報26,528點，高水189點。

逾90億元北水湧入 3月最多

北水亦繼續湧入港股，南下淨買入金額昨日急增至90.26億元，為今年3月23日港股低位以來最多。北水多流入中資股，國指昨日升4.72%至10,726點，升幅繼續跑贏恒指。建行（0939）錄得北水10.41億元淨買入，昨日上升6.19%，為推升恒指最多的藍籌。

A股急升有利內險投資表現，中人壽（2628）急升14.36%，平保（2318）亦升6.23%。吉利（0175）股價升15.82%，為昨日升幅最大藍籌。本地股昨日亦追落後，上半年表現最差藍籌太古（0019）升6.67%，匯控（0005）上升4.94%。

第一上海首席策略師葉尚志認為，股市目前其實欠缺經濟基本因素支持，昨日中港股市聯動，加上資金流入帶動港股上升。

他指出，昨日成交與2018年恒指自3萬點開始回吐時水平相若，現時加入多隻中概股後，成交額卻未超越當時高位，因此認為現時未算「最癲」。不過，他提醒散戶若股市成交開始減少，便要留意資金開始退潮，下跌速度可以相當快速，建議投資者現在入市不應抱「長揸」心態。

專家警告 資金市跌得快

昨日資金從近月表現較佳的科技股和醫療股流出，中生製藥（1177）下跌4.17%，騰訊（0700）下跌0.86%，為唯一下跌的兩隻藍籌股。美團點評（3690）跌0.37%，阿里健康（0241）亦跌1.73%（見附表）。光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，在資金輪換下，若前一輪強勢的科技股下調至10天線水平時，可以考慮吸納。

目前資金寬鬆、中國經濟數據好轉，若中美關係沒有再惡化，A股可以繼續做好，支持港股表現，內險股現時比較上還有上升空間，但提醒資金推升的股市，可以迅速下調。