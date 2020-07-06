「液態黃金」回報勝預設投資策略

明報記者 黃清瑤

講到威士忌，對相關產品不熟悉的香港人或只會聯想到日本三得利（Suntory）的「響」，因其響17年系列於2018年停產，以致價格短期內急升、市場嘩然。事實上，蘇格蘭亦是釀製「單一純麥」（Single malt）的專家，過去多年，在「全球最佳單一純麥威士忌」獎項之中必定榜上有名。

威士忌指數過去10年升逾5倍

威士忌熟成時間愈長，更能醞釀出特別風味，加上每年會有2%左右的水份蒸發，其價值亦會隨年月提高。市場上就有Rare Whisky Apex 1000 Index，反映了1000隻稀有威士忌的價格變幅，該指數成立於2009年初，當時指數基礎為100，截至今年5月25日已上升至936.24點（見圖），可見價值走勢屢創新高。另外以過去10年計，指數升約5.8倍（見表）。

另外，根據萊坊投資奢侈品報告指，截至2019年第四季止的12個月，威士忌的價值上升5%。最新的紀錄亦顯示，一瓶1926年的麥卡倫單一麥芽威士忌在蘇富比拍賣行創下高價新紀錄，售價為150萬英鎊（約 1448.9萬元）。

投資威士忌基金 96萬元入場

如要投資威士忌基金，市場上亦有不少選擇，如早於2014年6月在香港推出的Platinum Whisky Investment Fund，該基金管理7500枝單一純麥威士忌，在推出市場之前的18個月，其價值就上升115萬美元或26%。投資者需留意，該基金最低投資額為25萬美元（約195萬元），管理費為1.5%，基金表現費為20%。

如果嫌入場門檻稍高，可考慮上月才在市場上集資的威士忌基金Rare Single Malts，該基金主要投資項目為年份在15至40年之間的單一麥芽蘇格蘭威士忌桶裝酒，以及30年以上藍籌限量版酒瓶和18年以上藏品。其最低認購額為10萬英鎊（約96.1萬元），資金募集初期將以高淨值客戶、家族辦公室和機構投資者為主要目標，首次交割日期為今年7月31日。

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