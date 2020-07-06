屯市價升量跌 實呎守1.3萬

明報記者 黃逸沂

中原地產分區營業經理陳耀堂表示，今年首季樓市受疫情影響最大，而港區國安法則暫未對樓市有太影響，由於屯門市廣場的議價空間收窄，開價較低的盤源上月出售後亦大幅減少，導致本月成交量下跌，預料踏入暑假，未來數月成交量及呎價將較為平穩。此外，由於本月2宗成交的單位均位於第3期8座，較偏離市中心，故成交價較其他期數低，但仍屬市價水平。其中8座中層M室，實用351方呎，3房間隔，以455萬成交，實呎12963元。原業主2009年9月125萬元買入單位，帳面賺330萬元或近3倍。

卓爾居首破千萬大關

同區卓爾居首錄破千萬成交。美聯區域經理謝志遠表示，卓爾居7座頂層戶，實用706方呎，連約500方呎天台，以1198萬元成交，實呎約16969元，成交價創屋苑新高，亦為屋苑首錄破千萬元成交。原業主2001年5月以303萬元購入，持貨19年，帳面賺895萬元或近3倍。

康怡3房1610萬 屋苑今年新高

另外，十大屋苑之一的鰂魚涌康怡花園，新近有3房單位以屋苑今年新高價易手。市場消息指，康怡花園J座低層12室，實用902方呎，3房套間隔，以1610萬元沽出，實呎17849元，成交價為屋苑今年新高。原業主2014年9月1165萬元購入，帳面賺445萬元或38%。

星域軒不足3年實蝕三成

豪宅市場方面，則有個別業主大幅蝕讓離場。土地註冊處顯示，灣仔星域軒1座高層B室，實用1510方呎，3房複式戶，上月初以4438萬元易手，實呎29390元。原業主英文名字為普通話拼音，持有香港身分證，故料為具內地背景，2017年11月以5558萬元買入，帳面蝕1120萬元，由於持貨不足3年，需付樓價一成、即443.8萬元額印稅，連同其他使費內，預料實蝕約1900萬元或34%。

柏蔚山銀主盤2年貶值兩成

另外，有內地背景人士所持豪宅淪為銀主盤，世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，北角柏蔚山3座低層G室，實用911方呎，3房連工人房，原以2300萬元成交，實呎25247元，低市價約一成。原業主2018年6月2861萬元購入上址作投資用途，其後淪為銀主盤，單位貶值561萬元或20%。

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