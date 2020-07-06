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利奧坊‧曦岸主打細戶攻上車客

【明報專訊】5月起，新盤市場有多個市區新盤推出，其中作為龍頭發展商之一的恒地（0012），最新推售其大角嘴「利奧坊王國」第三期的利奧坊．曦岸。項目與過往期數一樣，主打細單位，當中開放式及1房戶數目佔超過八成半，明顯主攻上車客或收租客。

明報記者 林尚民

攝影 楊柏賢

恒地一向積極進行市區舊樓重建，其中大角嘴利奧坊王國可說是近年代表作，繼2015年推出第一期利奧坊．曉岸、2018年推出第二期利奧坊．凱岸後，最新推出的第三期名為利奧坊．曦岸，預計2021年10月落成，樓花期約16個月。項目自5月發售，至今累計售出近80伙，佔項目單位總數近兩成。與利奧坊過往期數一樣，利奧坊．曦岸同樣主打細單位，全盤488個單位中，有133個為開放式戶，佔樓盤單位總數27%，實用面積最細171方呎，至200方呎不等；1房戶則有289個，佔比59%，為項目提供最多伙數的戶型，實用面積介乎225至320方呎。換言之，整個利奧坊．曦岸合共有422個開放式及1房單位，佔單位總數達86%。

近九成屬開放式及1房

雖然項目同樣設有2房及3房戶，但伙數相對較少，2房單位只有62個，佔總數13%，實用面積由362至539方呎不等。3房戶更只有4個，佔比不足1%，實用面積由524至687方呎；其中位於2座28樓A室的3房戶，實用面積687方呎，另連天台及平台，樓層高度達4米，設有內置樓梯直上222方呎天台，發展商表示，該單位稍後擬招標出售。

發展商早前開放示範單位予公眾參觀，包括一對實用面積257方呎的2座22樓E室1房示範單位（一個連裝修家俬，另一個為交樓標準）。連裝修示範單位以灰白色為主調，配上金屬及水泥質感物料，設計師以金屬條紋屏風分隔客廳及寢區，擴闊空間感（交樓標準則以趟門分隔睡房與客廳，空間運用富有彈性）。寢區設有金屬吊燈，貫徹型格時尚設計主題。單位採開放式廚房，設綠色特色牆，與項目設計概念互相呼應。浴室除同樣以綠色為主調之外，又以型格黑色衛浴設備配襯，盡顯簡約時尚設計風格。

部分兩房戶臉盆設洗手間外

發展商還提供一個兩房交樓標準示範單位，以2座22樓B室為藍本，實用面積413方呎。長形客飯廳間隔方正實用，附有露台，增加室內光線，主人房亦設有工作平台及轉角玻璃窗，讓戶主可享開揚市景。不過，單位浴室洗手盆設於洗手間外，住戶如廁後要開門到外面才可以洗手。單位採開放式廚房設計，配備國際品牌電器及爐具。

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