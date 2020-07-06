李志成：按揭削優惠 無阻入市信心

發展局公布2020/21財年季度（7月至9月）賣地計劃，將推出兩幅住宅官地，連同日出康城第13期鐵路項目，下季合共推出約2710伙。本財年上半年合共有約4290伙供應，僅佔政府全年供應目標1.29萬伙約33%，若要全年達標，財年下半年須加大力度推地。即使全年能達標，供應數字亦屬偏低。土地註冊處資料顯示，過去5年（2015年至2019年）每年平均一手私樓錄約1.78萬宗註冊，可見市場需求熱切。

本港私樓供應持續放緩，據長策會公布未來10年的總房屋供應目標持續下調，加上2018年底將其中公私營房屋比例由6比4改為7比3，發展局的每財年的私人房屋土地供應目標亦跟隨下調至本財年1.29萬伙，私樓供應緊絀，但置業需求強勁，求過於供情况勢將加劇，未來樓價難有大跌空間。

至於息口方面，市場消息指繼匯豐早前加按息，事隔一周後中銀亦上調按息水平，最高加至H+1.5厘，亦削減現金回贈。觀乎環球市况仍波動，而低息環境下，銀行按揭業務資金成本相對仍高企。本港資金充裕，帶動拆息低企，上周五與樓按相關的一個月拆息回軟至約0.42厘。若以H按計劃H+1.5厘計算，實際按息1.92厘，與封頂息率2.5厘相差0.58厘。資金持續流入香港，息率料將續低企，銀行調升按息相信對供樓人士實際影響不大，未動搖買家入市信心。

香港置業行政總裁

[李志成]