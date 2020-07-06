布少明：樓價租金背馳的啟示

反觀差估署公布的5月私人住宅租金指數，連跌9 個月，累跌超過11%，以首5個月累計更累跌約6.3%；美聯租金走勢圖首5個月亦累跌約5.2%，表現均與同期樓價呈「一升一跌」的背馳現象。

今次樓價升、租金跌的情况，過往曾在2015年及2019年亦曾出現，惟今年情况相對顯著，箇中原因是樓市回暖及息口低企，而且業主對後市信心漸增，持貨力強的業主現時根本不急於沽貨，轉而將單位放租。在租盤供應突增，加上部分業主不惜以低於市價放租下，導致今年出現樓價升、租金跌的背馳現象更趨明顯。在租價相對疲軟的同時，一手、二手樓市成交卻愈戰愈勇。可能有不少港人憂慮政經動盪及「新移民潮」會令樓市面臨一定風險，但從近期新盤均錄亮麗銷情去看，似乎暫時反應正面的人比睇淡移民的人多。

其實香港是福地，地產代理更是不少人心目中可致富的黃金行業。雖然受疫情影響，近月各行各業均不乏裁員，但地產代理行業人數逆市上升，尤其近月一手、二手成交量回升，而且樓市表現亦「堅挺」，吸引不少地產代理「生力軍」入行。期望在疫情持續緩和，加上政經環境漸漸趨於穩定，盡快扭轉目前香港經濟衰退的頹勢，重拾昔日「東方之珠」的光采。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]