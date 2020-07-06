廖偉強：有人辭官 有人做官

之後又遇着八九民運，但樓市在幾個月後回復生氣，樓價直線上升，直至1997年樓價進入高峰期。正因這樣，除了炒家源源不絕之外，亦衍生了很多行外非專業者，導致全民皆炒；適值又遇上亞洲金融風暴，樓價應聲倒地，當年無論是投資者、炒家、市民及地產代理，都認為樓價在未來的日子難以返回高峰期的價位。樓價在當年的金融風暴之後，平均確實累積了接近七成的跌幅，當年暴富的投資者無不受到重創，很多已經退場，重歸平淡的生活！

不過，筆者在這30多年來的觀察，總結了一句說話「有人辭官歸故里、有人漏夜趕科場」。香港的地產確實特殊，好像是長升長有，原因是買家入市的切入點不同，當高峰期的時候，持貨者確實受到壓力，就要割價離場，當然損失慘重，沒有實力者就要歸零。相反，資金充裕具實力的，在這個時候入市，價格有了折讓，當經濟回穩時，就能賺取升值的差價。每一次樓市的低潮，就會大洗牌，這時現另一批切入點不同的新買家，樓市的重新出發就可延續，因各行各業的成本相對減低，對新的經營者相對容易，新切入點的經營者，容易賺取盈利，樓市接棒的新主人翁就會誕生。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]