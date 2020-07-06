經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：有人辭官 有人做官

【明報專訊】筆者於1987年加入地產代理行業，當年正值遇到股災，投資者損失慘重，樓市及樓價亦受波及。當年筆者只是初哥，面對樓市突如其來的變化，當然無所適從，唯一能做的是繼續專心工作。可能當年只是抱着學習的心態，沒有分析及擔憂樓市後續的變化，反而沒有包袱，得以容易存活下來。至於當年樓市投資者，同時亦有部分有投資股市，當然損失慘重，認為樓價有排都難以收復失地。

之後又遇着八九民運，但樓市在幾個月後回復生氣，樓價直線上升，直至1997年樓價進入高峰期。正因這樣，除了炒家源源不絕之外，亦衍生了很多行外非專業者，導致全民皆炒；適值又遇上亞洲金融風暴，樓價應聲倒地，當年無論是投資者、炒家、市民及地產代理，都認為樓價在未來的日子難以返回高峰期的價位。樓價在當年的金融風暴之後，平均確實累積了接近七成的跌幅，當年暴富的投資者無不受到重創，很多已經退場，重歸平淡的生活！

不過，筆者在這30多年來的觀察，總結了一句說話「有人辭官歸故里、有人漏夜趕科場」。香港的地產確實特殊，好像是長升長有，原因是買家入市的切入點不同，當高峰期的時候，持貨者確實受到壓力，就要割價離場，當然損失慘重，沒有實力者就要歸零。相反，資金充裕具實力的，在這個時候入市，價格有了折讓，當經濟回穩時，就能賺取升值的差價。每一次樓市的低潮，就會大洗牌，這時現另一批切入點不同的新買家，樓市的重新出發就可延續，因各行各業的成本相對減低，對新的經營者相對容易，新切入點的經營者，容易賺取盈利，樓市接棒的新主人翁就會誕生。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

上 / 下一篇新聞

本季入伙新盤破萬伙 8年最多 分析：租金續受壓 暑假難現租務旺季
本季入伙新盤破萬伙 8年最多 分析：租金續受壓 暑假難現租務旺季
弦海162呎納米樓 叫租8500元
弦海162呎納米樓 叫租8500元
國安法實施後首周末 一手逼300宗
國安法實施後首周末 一手逼300宗
十大屋苑10成交 按周跌33% 太古城佔3宗
十大屋苑10成交 按周跌33% 太古城佔3宗
貝萊德龐文博：亞股評級降 仍看好中資科技醫療
貝萊德龐文博：亞股評級降 仍看好中資科技醫療
科技內房內險 上周跑出
科技內房內險 上周跑出
美國資產有價 美元難大跌
美國資產有價 美元難大跌
法外貿行艾西亞：美禁敏感科技輸港 遏中國科技發展
法外貿行艾西亞：美禁敏感科技輸港 遏中國科技發展
花旗黃栢寧：進取吼新經濟 穩健選公用股
花旗黃栢寧：進取吼新經濟 穩健選公用股
物管股排隊上市 龍頭恒大融創有份 中小型內房先行 分析：分派形式利好擬分拆內房股
物管股排隊上市 龍頭恒大融創有份 中小型內房先行 分析：分派形式利好擬分拆內房股
內房走多元化 續「孵化」新產業
內房走多元化 續「孵化」新產業
遠展擬改建旗下核心區酒店作住宅
遠展擬改建旗下核心區酒店作住宅
陳茂波︰未來兩月將成消費黃金檔期
陳茂波︰未來兩月將成消費黃金檔期
分析員李聲揚擬移台 妻做「先頭部隊」 忠告：金融人隨時只「搵得番四分一」
分析員李聲揚擬移台 妻做「先頭部隊」 忠告：金融人隨時只「搵得番四分一」
利標預測零售市道 明年初才有望恢復
利標預測零售市道 明年初才有望恢復
中芯科創板IPO定價27.46人幣 較港股折讓9.4%
中芯科創板IPO定價27.46人幣 較港股折讓9.4%
鄭家純侄兒鄭明傑 調任北燃藍天副主席
鄭家純侄兒鄭明傑 調任北燃藍天副主席
同股不同權現灰色地帶 繞道增持永續特權 非規則原意
同股不同權現灰色地帶 繞道增持永續特權 非規則原意
香港建造商會靠科技招新血
香港建造商會靠科技招新血
微電流繪器官圖像 助推廉價檢查
微電流繪器官圖像 助推廉價檢查
產品走小型廉價路線
產品走小型廉價路線
張兆聰：5G概念炒落後 押注鐵塔
張兆聰：5G概念炒落後 押注鐵塔
李澄幸：投資環球股債 有助分散風險
李澄幸：投資環球股債 有助分散風險
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：手機出貨復蘇 舜宇購29171
金子：手機出貨復蘇 舜宇購29171
張兆聰：推廉價電動車 吉利炒轉
張兆聰：推廉價電動車 吉利炒轉
蔡金強：滅霸與復仇者聯盟 喜迎香港二次回歸
蔡金強：滅霸與復仇者聯盟 喜迎香港二次回歸
謝偉銓：《建築物條例》需與時並進
謝偉銓：《建築物條例》需與時並進
免佣月供基金 合投資初哥
免佣月供基金 合投資初哥
沈永年：買惠州樓宜避開大亞灣
沈永年：買惠州樓宜避開大亞灣
陸振輝：退休大灣區 提升生活水平
陸振輝：退休大灣區 提升生活水平
陸振球：美地產代理Redfin強勢可吼
陸振球：美地產代理Redfin強勢可吼
陸振球：A股破大三角 留意內地券商股
陸振球：A股破大三角 留意內地券商股
林少陽：財金部門官僚 港金融失競爭力
林少陽：財金部門官僚 港金融失競爭力
技術取勝：中壽處上升軌
技術取勝：中壽處上升軌
李聲揚：客戶杯葛也動不了fb底氣
李聲揚：客戶杯葛也動不了fb底氣
潘迪藍：美急於重啟經濟 新冠肺炎風險升
潘迪藍：美急於重啟經濟 新冠肺炎風險升
港若失金融中心地位 不符華利益
港若失金融中心地位 不符華利益
蘇沛豐：新天綠色極低殘 現價可吸
蘇沛豐：新天綠色極低殘 現價可吸
李順威：股巿步入政治市
李順威：股巿步入政治市
劉思明：手機及部件股起舞 進取吼TCL電子
劉思明：手機及部件股起舞 進取吼TCL電子
何啟聰：北水大舉流入 小米購21371
何啟聰：北水大舉流入 小米購21371
瑞銀亞洲：追落後「孖寶」 Call平保阿里
瑞銀亞洲：追落後「孖寶」 Call平保阿里
摩根大通亞洲：騰訊屢創新高 薦500兌1新輪
摩根大通亞洲：騰訊屢創新高 薦500兌1新輪
周顯：新股須揀過先買 殼股已退潮
周顯：新股須揀過先買 殼股已退潮
何國良：非銀行金融企業值得留意
何國良：非銀行金融企業值得留意
何濼生：疫情引發滯脹 金價或爆升
何濼生：疫情引發滯脹 金價或爆升
王弼：業績期近 美股難向上突破
王弼：業績期近 美股難向上突破
曾淵滄：神州控股 新概念有潛質
曾淵滄：神州控股 新概念有潛質
湯文亮：BNO移民計劃搵盟友笨
湯文亮：BNO移民計劃搵盟友笨
陳永傑：樓價本季料創新高
陳永傑：樓價本季料創新高
布少明：樓價租金背馳的啟示
布少明：樓價租金背馳的啟示
李志成：按揭削優惠 無阻入市信心
李志成：按揭削優惠 無阻入市信心
盧楚仁：天災頻仍 食米不知米貴
盧楚仁：天災頻仍 食米不知米貴
利奧坊‧曦岸主打細戶攻上車客
利奧坊‧曦岸主打細戶攻上車客
屯市價升量跌 實呎守1.3萬
屯市價升量跌 實呎守1.3萬
「液態黃金」回報勝預設投資策略
「液態黃金」回報勝預設投資策略