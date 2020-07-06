陳永傑：樓價本季料創新高

新冠肺炎令各國經濟惡劣，量化寬鬆難停，資金找尋出路以對抗現金貶值。美國代表科技股的納指在3月份受到疫症打擊重挫之後，最近經已再破頂創歷史高峰。國際金價已升至每盎司1785美元，成為8年來高位，有力挑戰歷史頂峰。至於同是實物資產的住宅物業，以代表香港二手樓市的CCL為例，經已回升至180.74點，與金價一樣距離頂峰不遠，有力再創新高。

需尋實物資產 抗貶值衝擊

世界各國都大力量寬，美國無限量寬之外，亦有意動用1萬億美元擴展基本建設，除道路橋樑之外，亦包括5G通訊網絡建設，以迎合社會需求。未來湧入投資市場資金將一浪接一浪，經歷過環球金融海嘯人士，均明白量寬會帶來現金貶值，持現金是坐以待斃，須尋覓實物資產方可對抗得到現金貶值的衝擊。

物業和黃金以至股票再度成為資金靠泊工具，面對疫症蔓延，加上低息時間美國表明兩年半不變，多項因素相信可令香港物業成為眾多投資產品中的首選。

股票存在選股的困難，房屋物業及黃金相對比較容易分析，而且居住是廣大市民的必須，買樓既可自住更可投資，一物二用；加上金融海嘯前車可鑑，住宅再次受到熱捧是正常的。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]