湯文亮：BNO移民計劃搵盟友笨

英國與澳洲不同，不但沒有落入越位陷阱，而且仲趁香港實施港區國安法推出BNO移民計劃，讓290萬香港人可以直行直過去英國，無論是讀書或者工作都可以，住滿5年多住1年可以申請入籍，令BNO護照持有人對英國非常感恩。其實，如果英國願意，隨時都可以畀BNO護照持有人入籍，甚至可以畀任何一個香港申請人入籍，即使他們沒有BNO護照，香港政府並不會阻止任何一個香港人移民離開，英國在《港區國安法》推出時才讓BNO護照持有人入境入籍，這只不過是掩眼法，令到全世界認為英國人有情有義，不過，英國這樣做，可能得罪大佬美國。

賺盡人才資金 兼贏名聲

美國話中國推出港區國安法是破壞了《中英聯合聲明》，但並沒有講港區國安法是否合理，甚至是惡法，因為美國都有國安法，譴責香港即是譴責自己，而美國更加沒有好似英國讓香港人可以得到綠卡，只是給予香港人二等難民身分，我唔識分一等二等甚至三等難民，只知道身分是難民，好好地一個香港人唔做，走去美國做難民，很難明白，不過在其他人看來，英國是有情有義，美國只是一個慈善家，開心的時候施捨給香港人，難民身分等同冷飯菜汁，要唔要就隨便你，做慣大佬的美國今次暗地裏被二佬英國跣了一鑊，而且仲啞子食黃連，有苦自己知。

可能得罪大佬美國

由於BNO護照持有人在英國住上5年就可以申請多住1年，然後申請入籍，對於讀書的學生就最划算，如果去其他國家，包括五眼中的美加澳紐，不如在英國讀書，讀完5年之後多住1年就可以申請入籍，無形中奪取了香港的學生資源，包括學術上以及財務上，英國學校可以先揀香港最優質及財務上最好的學生，然後到美國、加拿大、澳洲、新西蘭，不用太久，美加澳紐就會發覺英國佬的確老謀深算，不但攞到香港最優質的學生，而且還贏取國際口碑，所謂五眼聯盟，比昔日五嶽劍派還不如。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]