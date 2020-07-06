曾淵滄：神州控股 新概念有潛質

在此之前某些人大談的美國「核彈級」制裁並沒有出現，實際上，我早在1個月前已經撰文指出美國不可能推「核彈級」制裁並說明我的理據。美國不敢推「核彈級」制裁，投資者因此認為國安法會使香港社會少了動亂，股市、樓市都因此被看好，這是港股在國安法正式頒布之後大幅上升的理由之一。

此外，剛過去的6月份，中國製造業、服務業的採購經理人指數（PMI）都表現得很好、呈大幅擴張之勢。整個2020年還有半年，而中國能在2020年的上半年之內控制住新冠肺炎，並推動重啟經濟活動，很可能今年全年中國的經濟增長率是全世界唯一能錄得正增長的國家，遠遠超越西方國家。

港股應集中投資或投機中資股

一場疫情，使到西方國家暴露出其執政者的能力問題，一些落後國家更嚴重，根本沒有錢為國民檢測。因此，表面上看，確診人數不可怕，更實際情况的確很可怕，只要看一看那些由印度、巴基斯坦回到香港的香港印巴裔人中確診人數的比例就足以令人擔心。

香港太小，人口也有限，就算疫情受控，經濟也難以復蘇，只能靜待香港與內地開始開放邊境，經濟才可能較全面的復蘇。目前股市投資，只能向北望，簡單的說，集中投資或投機中資股。

當然，有些大熱門的股如ATM是不容錯過，而且要耐心地持有，不過，部分有潛力的二線股升幅也許更可觀，過去幾個星期，我先後推介了國退民進的教育股，有機會私有化的華置（0127），以超高PE完成配股的希瑪（3309），這些股都是值得繼續持有。當中長線投資的對象，教育股中，中匯（0382）應該是潛質很不錯的選擇，理由是中匯近年來非常進取，正準備到新會開辦新的專科學院。

神州控股市值低 可小注「高追」

今日再向大家推介另一個新概念股，對象是一隻市值85億元的中小型股，但是有相當的潛質，就是新經濟基建概念股神州控股（0861）。目前中央政府正在資助許多城市發展新經濟基礎，撥款相當多，而神州控股早年就是由聯想（0992）分拆出來的科技企業，經過多年的轉變，現在大股東成了廣州市政府，近年來非常進取地取得多個城市的政府合約，為這些城市推動人工智慧（AI）的應用、信息管理。神州控股股價於近期也不斷地創52周新高，我自己也於上星期投入小額金錢「高追」此股，儘管是在股價創新高之後才高追，但考慮到市值低，決定一試。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]