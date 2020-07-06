王弼：業績期近 美股難向上突破

事實上，疫情的發展、店舖重開等議題，非常政治化，親民主黨州份為阻止特朗普連任，竭力拖慢經濟重啟，紐約市原訂本星期餐飲業可以恢復堂食，也突然取消，蘋果也把一些本已經恢復營業的店舖再次關閉。另一邊廂，雖然美國確診數字反彈，但死亡率卻持續下跌，雖然醫療專家不斷強調新增確診可能迫使政府要第二次封城，市場中亦有心水清的人認為既然死亡率不升，即新冠病毒的殺傷力可能已減弱為一般流感，加上周四非農就業數據理想，令標指再次挑戰3150點高位，但留意如此好消息，標指仍是衝不破3150點，周四收市前30分鐘有強大沽壓，收3030點，周五美股因美國國慶休市，但期貨繼續輕微回吐，收3115點。近一個月3000至3150點的重要波動區間，會否破位，要看即將來臨的業績期。

重要生意不會透過視像會議傾

第二季美股強勁反彈，有賴聯儲局無限QE，加上市場對經濟V形反彈非常樂觀，但醜婦終須見家翁，撇開納指不說，傳統行業如銀行、能源、零售、REIT等，很難想像會有好的表現，更重要的是全球經濟重啟的速度非常緩慢。別以為家居工作（WFH）和視像會議真的可以完全彌補生產力，WFH對中層員工的生產力可能沒有很大影響，但對於作重大投資決定的高管，不少事情要跟對手面談才可以扑槌。王弼時常說，重大的決定大多數不是在會議室發生，從前可能是在桑拿房、夜總會或麻將房；現在則可能在高爾夫球場、遊艇和私人飛機上。總之，重大的投資決定，一定要面對面傾，還要秘密進行，視像會議全程被監控，又怎能談商業秘密？可以預期未來一段時間，許多企業不會投資新項目，投資意欲低，經濟又怎能V形復蘇？

侵叔扣住新一輪刺激 待托市之用

香港國安法通過，配合外圍股市強勁反彈，正如本欄早前預測，情理之內。因各國受疫情影響，自顧不暇，雖然發表的聲明強硬，但實際可以做的不多，至少直至疫情過去，待G7或G10領袖能面對面秘密會談，才能有實在的對策。不過，國際關係日益緊張，股市短線只看資金流，在美國上市的中概股趕着回香港，推升港股，但地緣政治持續緊張會進一步影響全球貿易，長遠利淡股市，也許是這個原因，侵叔暫時扣住美國新一輪的刺激經濟計劃，可能留待美股因業績醜怪調整時，才公布作托市之用。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]