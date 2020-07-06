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何濼生：疫情引發滯脹 金價或爆升

【明報專訊】滯脹（stagflation）是經濟不再正常增長，卻出現停滯（stagnation）和通脹（inflation）同時發生的狀態的嵌合語 。這現象早於上世紀七十年代出現，曾使當時的經濟學者感到意外。事緣當時經濟學者普遍以為通脹只會在經濟增長過快、出現過熱時才會發生。

上世紀七十年代的滯脹肇因是石油輸出國組織為了打擊對手以色列及支持以色列的國家，成員主要為阿拉伯國家的OPEC宣布石油禁運，石油暫停出口造成油價上漲。該次石油危機，源於1973年10月爆發的中東戰爭，當時原油價格曾從1973年的每桶不到3美元漲到接近12美元，這升幅相當驚人，威力巨大，即時給極度倚賴石油的工業國家一個措手不及。由於過去石油價廉，所有生產程序都是假設石油價廉而設計的，石油價格暴升使當時大量生產設備無法有效益地運作，大量生產機器等同報銷作廢。成本急升生產萎縮的結果是通脹。

貨幣購買力降 持黃金物業興趣升

然而，不論通脹是需求拉動或是成本推動，貨幣的購買力都是下降，人們對持有貨幣的興趣都會減少，反而對持有黃金和其他抗通脹的產品包括物業的興趣都會上升。今天石油價格低迷，並已殃及整個頁岩開採業。最大之一的Chesapeake Energy於6月28日申請第11章破產保護。何以會出現滯脹呢？

是次滯脹當然跟石油價格無關，但肇因的性質卻與當年石油危機一致，就是生產力大萎縮。當年生產力大萎縮是因石油價高，以致直接或間接耗用大量能源的生產設備無法有效益地運作。

今天生產力大萎縮是因新冠肺炎肆虐，迫使很多城市陷入封閉狀態，生產活動停頓或半停頓。由於眾人仍要生活，而各國政府和中央銀行都「放水」解困，需求不可能順應生產力下降而同樣幅度下降，於是通脹很難不上升。

倘通脹出現 金價或升至逾3000美元

然而，是次滯脹有一點跟石油危機引發的滯脹確有不同。這就是今天息率等同零利率，當天利率卻一點也不低，1975年之前，10年美債息率主要徘徊於6厘至8厘。因此當天滯脹對金價反而不似今天有利。今年金價已由每盎司約1500美元升至約1800美元。只要通脹真的出現，金價爆升至3000美元以上是大有機會的。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]

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