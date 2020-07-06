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何國良：非銀行金融企業值得留意

【明報專訊】踏入7月，市場持續強勢。上周提及的兩隻股票仍是市場焦點，成為市場話題。跟不少友人聊天時，他們的一個共同話題都是「還能升多少呀？」有說升市莫估頂。正如上周討論，大家願意追的原因有幾個：市場本身的beta和個股的驅動因素，如投資有道，近期相關的投資項目都有所上升，組合應該因而水漲船高。

疫情延長 受災股添財務壓力

筆者覺得，大家對疫後的社會新模式，更是深信不疑，因而對這方面的結構轉型深存厚望。由於在疫情中，不少企業特別是傳統行業，如航空、旅遊、零售消費、餐飲、原油/原材料，甚至連製造、工業、銀行等亦受到牽連，所以普遍投資者都會迴避相關的行業。而且，這些行業受疫情影響的時間，會因為不同國家防疫成效差異而有所不同，由原先估計的兩三個月，不斷延長，加重這些公司的財務壓力，直接影響了他們往後的復蘇能力。

在此消彼長的情况下，投資者在這個時候可以選擇的範圍不知不覺在收窄，情况就如河水慢慢走進愈來愈窄的河道中，在僅有的河道中湍過的水流就會變得又快又急，所以在剩下可投資的範圍中，大家的錢就如水般一同流向同一處，股價自然會急步走高。而且，大家不要忘記，各地政府為求經濟可以盡快恢復原貌，不惜疊加使用金融、財政等工具，令上游來水更見澎湃，市場又怎會不充斥着屢創新高的強勢股呢？因此，單看指數，不能完全感受到這次洪水的威力，因為仍在受苦的傳統行業仍然佔用指數一個大比重。這樣的兩分法，令不少主動型基金經理今年喜上眉梢。

跨境理財通 助擴大投資渠道

最近，在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點計劃公布了，讓業界除了股票/債券互聯互通和基金互認兩個現行的機制上，又多了一個發展焦點，是香港持續發展區內金融市場一大得天獨厚的優勢。而且，根據券商的分析報告指出，中國整體人口發展結構正處於一個臨界點。

隨着人均GDP總值超越1萬美元，同時人口結構中20至55歲的居民比例開始見頂回落之際，從過往其他國家的經驗看到，居民生命周期（life cycle）踏入不同階段，社會整體資產配置會出現改變。

以現時中國家庭的資產配置來看，不難發現，房地產投資佔住戶的資產配置比例特高。這從中國人喜歡房子的特質和中國房地產行業在過去幾十年蓬勃發展不無關係。不過，隨着整體房地產市場已達到供需平衡，市場對未來房價亦已回到同步經濟平穩增長的預期，居民在房地產的資產配置比例應該已見頂。所以，資本市場可以提供的投資工具，如債券、股票、私募股權投資，以至基金產品將會在未來的日子，在居民資產配置比例中，有不少上升的潛力。而且，投資的風險胃納往往跟自身成長經歷有莫大的關係，在現今一代，看盡了美國資本市場過去40多年的發展經歷，尤其是近20年新經濟顛覆了傳統行業的發展速度，當中的投資回報更是驚人。因此，在中國資本市場持續改革的背景下，中國的投資者預期將會更積極參與市場，這將有利整體資本市場的長遠發展。如果以行業來看，非銀行金融企業值得大家留意。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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