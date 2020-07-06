周顯：新股須揀過先買 殼股已退潮

再者，升五成到一倍的兩隻，分別超額認購989倍和608倍，好多錢先中得一手。如果上市後第一口價即撲入買進，只有一成至兩成利潤，由此可以見得，投資新股也不是什麼好主意。

3隻醫療新股全買 輸多過贏

如果單單以醫療股來看，開拓藥業（9939）跌了25%，如果3隻醫療股全買，也是輸多過贏，因此，必須揀過度過，先至買得。雖然來緊還有海普瑞藥業（9989）、宏業醫療管理（9906）、永泰生物製藥（6978）、歐康維視生物（1477）等正在排隊，而且好像隻隻都hot，但還是小注怡情為佳。

至於細價股，也好不到哪裏去。蜆壳電業（2381）上市後，股價已跌去了一半，非戰之罪，皆因市場上殼股不流行，殼價也已跌了三成、四成，5億元市值，跌至2.5億元，剛剛高過殼價少少。

蜆壳市值跌一半 僅高過殼價

話時話，蜆壳電業是老牌科技家族翁家的公司，總部大樓是自置物業，在柴灣。這一代的掌舵人翁國基，上一次同他鋤Dee，已經是10年前的事，有時在街上撞到，還會打招呼。我們的共同Dee腳，是黎小田，如今與小田天人永隔，真有點今日君軀歸故土，他朝吾體也相同之感。

[周顯 投資二三事]