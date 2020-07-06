盧楚仁：天災頻仍 食米不知米貴

近來世界各地接連發生多單糧食危機的壞消息，這些壞消息卻是農作物期貨的好消息。首先在2018年8月中國遼寧爆發非洲豬瘟，繼而相關疫情蔓延至幾乎全亞洲，令豬肉價格暴升。去年在湖北省武漢爆發的新型冠狀病毒亦蔓延全球，令部分食物供應中斷。

去年世界各地亦先後發生嚴重山林大火的災難事件，首先有巴西亞馬遜森林大火，以及美國加州山火。與此同時，去年底澳洲出現史無前例的山林大火和大旱災，令大量野生動物及飼養的牲畜死亡，更加令到大量農田被燒毁。受到酷熱及乾旱的影響，非洲各地更出現嚴重蝗蟲災難，蝗鍋現正席捲亞洲各地，更加向東蔓延禍及中東、印度和中國。

在中國卻出現旱災和水災兩極情况。旱災方面，因為入春以來降雨量嚴重不足，令雲南出現大旱。相反，在多個省份卻出現暴雨成災，目前出現洪災的多達26個省市，當中以長江中上游及四川省最嚴重，有關的旱災和水災嚴重打擊今年中國農作物的收成。在歐洲方面，捷克正遭遇500年一遇的特大旱災，意大利亦同樣面對60年以來最嚴重的大乾旱，尤其是北部地區2月以來降雨量比同期正常下降了61%。主要種植稻米的泰國，亦出現極為嚴重的旱災，當地多個湖泊已經出現完全乾涸，其中18個主要水庫儲水量不足30%。而南美洲兩大國，巴西和阿根廷也出現不同程度的乾旱。

嚴重旱災 稻米期貨年內升約三成

香港人說，食米不知米貴，這是千真萬確的。因為農作物期貨中，今年表現最好的應該算是芝商所的稻米期貨，年初開市價格為每CWT（英擔，1英擔等如100磅）的12.935美元，一度急升至6月5日的23.565美元，升幅達82.18%，一度逼近2008年的歷史高位24.46美元。雖然最近有所回落（上周五收市價16.525美元），但年初至今的升幅也有接近30%。因應種植稻米的相關國家持續出現嚴重旱災、水災和蝗災，令到稻米出現嚴重失收，估計稻米期貨價格後市仍然可以睇高一線，估計有機會再次問鼎今年的高位23.565美元，甚至歷史高位24.46美元。

除了稻米期貨之外，大豆期貨近兩個月的表現也非常不錯，一方面受到上述所講的災情影響，二方面中國沒有受到中美關係惡化所影響，持續履行中美貿易協議大量購買美國大豆，三方面加上巴西貨幣雷亞爾近月亦持續回升所致。芝商所大豆期貨已經由4月低位每蒲式耳為834.25美仙，已大幅回升至上周的高位898.25美仙。大豆期貨上位在903美仙有短期阻力，但相關利好消息繼續發酵下，大豆期貨有望重回年初高位962.684美仙。

在其他農作物期貨方面，糖期貨也值得留意，因南美洲、泰國和印度等地的乾旱情况持續，估計對甘蔗亦會嚴重失收，相關的原糖和白糖期貨後市亦可睇高一線。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]