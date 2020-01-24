摩根大通亞洲：騰訊屢創新高 薦500兌1新輪

情况1：仍持有正股但擔心高位有阻力，可考慮認沽證15320，行使價490.9元，2022年底才到期。條款特點為貼價、年期長，時間值損耗低（每日僅0.1%損耗），而由於換股比率為500，輪價面值亦相對低，目前處於0.2元以下。雖然實際槓桿僅約1.8倍，但對於持有正股、以認沽證作對冲用途，或相對保守的投資者來說，持倉心理壓力變相亦較輕。

情况2：已沽出正股但擔心再展升浪，可留意500兌1購證15406輕微價內及長年期之選，行使價500.05元，2022年10月底到期，實際槓桿約2.8倍，每日時間值損耗亦僅0.1%，合中線策略。

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