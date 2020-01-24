經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：北水大舉流入 小米購21371

【明報專訊】騰訊（0700）上周五續強勢，向上觀望挑戰530元的機會， 500元關口或待建立支持。看好可考慮騰訊認購證15463，行使價590.88元，2021年1月到期，實際槓桿約6.5倍。更多資金反手作淡倉部署，看淡可考慮騰訊認沽證15334，行使價431.88元，2020年12月到期，實際槓桿約6.4倍。

小米集團（1810）追落後，周五低位曾跌逾2%後逐步回穩，及後高位更曾急升逾6%至14.4元以上，收市升近半成。北水大舉流入小米，14元關口或可觀望能否建立支持，向上有待挑戰15元。繼續看好，可考慮小米認購證21371，行使價16.2元，2020年12月到期，實際槓桿約5.3倍。相反看淡可留意小米熊證50652，收回價14.88元，行使價15.28元，槓桿比率約11.6倍。

（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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