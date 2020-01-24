何啟聰：北水大舉流入 小米購21371

小米集團（1810）追落後，周五低位曾跌逾2%後逐步回穩，及後高位更曾急升逾6%至14.4元以上，收市升近半成。北水大舉流入小米，14元關口或可觀望能否建立支持，向上有待挑戰15元。繼續看好，可考慮小米認購證21371，行使價16.2元，2020年12月到期，實際槓桿約5.3倍。相反看淡可留意小米熊證50652，收回價14.88元，行使價15.28元，槓桿比率約11.6倍。

（本結構產品並無抵押品）

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]