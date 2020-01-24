金子：手機出貨復蘇 舜宇購29171

恒指波幅指數上周回至23水平，是4月以來波幅區間底部，與今年高位有相當大距離，反映投資者認為短期波動相對低。同時須留意的是，今年1月波幅指數處於15至24之間，即是說，近期水平相對年初亦不算低。

若擔心引伸波幅或有機會再下跌，可先以牛熊證作部署，相反，若認為波幅已調整至具值博空間的水平，則可趁波幅低、即窩輪定價較低的時候入市。

近期新經濟股表現領先大市，本周可留意舜宇光學（2382）。花旗上調舜宇目標價至160元，主要由於智能手機出貨量將反彈，當中三星及小米（1810）等品牌的出貨量都有改善。該行續稱，舜宇光學有潛在的市場份額增長，以及需求回升，故今明兩年盈利預測提高6%至7%。另一大行麥格理也繼續給予舜宇「跑贏大市」評級，目標價152元。

技術上，舜宇光學股價突破近期122至128元橫行區，有機會挑戰148至150元高位。看好舜宇可以留意其購證（29171）。

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