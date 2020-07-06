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蘇沛豐：新天綠色極低殘 現價可吸

【明報專訊】新天綠色能源（0956）之A股（滬：600956）於6月29日掛牌，發行價每股3.18元人民幣，相當於市帳率1倍，結果連續5個交易日都升停板，上周五收報6.7元人民幣，較港股收市價1.96元有約275%溢價。參考近期H+A股份情况，預計新天綠色之H股將於A股上市後約10個交易日獲納入港股通，即是7月中開始北水可以經港股通買新天綠色H股，屆時有機會拉近與A股之價差。

新天綠色主要於河北省從事風電及管道燃氣分銷業務，盈利表現穩健，且派息慷慨。風電及燃氣之盈利貢獻約為七三比，但燃氣業務增長較快，去年分部盈利增長16%，風電盈利則跌6%。估計燃氣之盈利貢獻將繼續上升，動力來自增加上游氣源、下游工業客戶及擴張至鄰近地區。完成 A 股發行後，相信公司的燃氣業務將會獲得更多的投資者認可，有助提升估值。

新冠肺炎疫情料僅對新天之業績有輕微影響，於疫情最嚴重的第一季，純利跌7.4%至，我們的分析員估計，全年盈利增長約4%，明年增速加快至12%。其H股今年預測市盈率僅約4.5倍，極為低殘，預測股息率近9厘。現價吸納，先上望年初高位2.35元，長線目標2.84元。

中燃短期或反彈至29元

此外，另一公用股中國燃氣（0384）亦可趁低吸納。公司上周公布截至3月底之年度業績，純利升11.7%，符合預期，但業績後股價下挫，相信係市場對其現金流略為失望。其實管理層對本年度的業務指引較為正面，而且公司主席由6月29日起連續3個交易日增持股份，顯示對前景有信心。股價短期有機會反彈至29元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]

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