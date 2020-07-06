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港若失金融中心地位 不符華利益

【明報專訊】隨着新冠肺炎爆發，史上歷時最長的股票牛市今年3月無疾而終，但隨後到6月期間迅速反彈，觸發投資者對市場與經濟現實脫鈎的憂慮。普信專家展望，股票中期有可能出現停滯甚至回落，隨着科學家爭相研發有效的新冠肺炎治療方法以在2021年大量生產疫苗，全球經濟和市場或繼續波動。

普信投資部主管兼集團投資總監Rob Sharps指出：「目前的主要議題為，在疫情去向未明的情况下，股價是否已升至不合理的高位。市場某部分估值高企，當中包括中小型股票、互聯網企業、移動通訊平台及軟件即服務企業。因此，我們可能面臨估值停滯甚至回落。」他亦表示，隨着企業和消費者適應全球經濟受進一步衝擊，疫情下的不確定性或導致市場持續波動。儘管市場存在短期不確定性，但我們對中期市場前景持謹慎樂觀態度，隨着全球經濟逐步走向穩定和正常化，新一輪牛市或因較低的股票估值而出現。

普信亞太區多元資產方案主管普樂維（Thomas Poullaouec）：「即使經濟前景不確定，聯儲局和其他央行皆有能力抗衡。至少在短期內，財政和貨幣刺激帶來的大量貨幣流入仍然是風險資產的強勁推動力。全球封鎖危機的另一方面，是亞洲資產在任何投資組合中的重要性將會更大。受惠於人口、創新和資本方面的特徵推動下，我們認為亞洲資產將吸引國內外投資。

科技醫療股成新機遇

金融市場極端動盪同時帶來機會和風險。股票方面，我們發掘到科技、醫療保健和能源領域以及亞洲（日本除外）公司中的有利機遇。疫情加速經濟的數碼化轉型，因此，流動性、電子商貿及雲計算等長期趨勢已在日常生活中進一步鞏固，進一步奠定大型科技平台以及其他順勢而變的公司之地位。

醫療保健方面，疫情可能導致投資者在創新和研發新藥平台上投入更大的溢價。藥物開發的重要性很可能會改變公眾對創新與藥物定價之間權衡取捨的看法。倘監管放寬，行業估值很有可能因而受惠。

普信亞洲機會股票策略基金經理Eric Moffett對亞洲（日本除外）股票市場長期前景保持正面看法，並認為東南亞和香港提供最佳的投資潛力，惟香港不僅受疫情影響，更受2019年社會動盪衝擊。至於中國，A股市場相對表現保持良好，重點繼續在兩個在疫情帶動的主要領域。

Moffett表示：「首先，由若干大企業主導的行業會被整合。 無論是房地產開發、零售或工業領域，我預計企業合併將推動及創造具吸引力的機會。 例如，在工業技術行業方面，許多優秀的中國企業為國內市場供應產品及服務，包括工廠自動化、工業電機或電動汽車組件，這些企業將有可能打入國際市場。」

中美貿戰下 中企謀減依賴美國進口

Moffett補充：「另一個機遇是取代進口的產品。 去年中美貿易戰導致不少中國企業希望減少對美國供應商的依賴，因而為進口的產品尋找代替品以進一步減少對全球供應鏈的依賴。這種趨勢在今年不斷加速。 這些企業大多專注於國內市場，假以時日，它們可能會成為具有競爭力的國際企業。」

普信基金經理及股票投資總監Justin Thomson樂觀地認為，中美貿易戰將逐步降溫，有利全球經濟復蘇。 但他預料，這兩個最大經濟體將為搶佔主要科技行業的領導地位持續產生摩擦。Thomson表示：「中美關係的衝突與香港息息相關。 我們認為，假如香港失去全球金融中心的地位，並不符合中國的利益。 香港的成功很大程度上取決於獨立的貨幣體系，尤其是港元與美元掛鈎。 我們很難想像人民幣會在短期內與美元掛鈎。因此，對中國而言，維持港元的完整性至關重要。」

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