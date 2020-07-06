潘迪藍：美急於重啟經濟 新冠肺炎風險升

問題是，公共衛生實情如何轉化為美國政策和行為變化，以及這些變化如何影響美國經濟復蘇的步伐？這些問題很難回答。因為數據相當混亂，可以支持多種預測。雖然美國經濟復蘇基本上保持緩慢，但也有愈來愈高實質風險變成橫行。

在一些遭受疫情重創的州份，如得克薩斯州、亞利桑那州和佛羅里達州等，由於州長對酒吧、餐廳和其他高密度場所重新施加限制，重啟經濟活動的步伐開始放緩。州政府頒布的法令及個人和企業變得更加謹慎，很可能會在7月看到更多這類情况。而其他疫情較輕微的州也可能會受此影響，減慢重啟經濟活動的步伐，以避免感染個案上升。有些樂觀的評論員認為，美國南部和西部爆發的感染潮可能已接近見頂，但這種說法為時過早，還要看未來幾周的情况。在疫情最嚴重的14個州，人均感染數目仍然在迅速增加。至於其他州份，不論是目前的感染帶還是紐約周邊，人均感染數目正在緩慢上升。有些州份以前疫情早前受控如路易斯安那州和俄亥俄州等，現在也出現感染人數回升。

有一種推測認為，疫情回升的主要原因是人群聚集在有空調的場所。如果這個看法正確，由現在到7月份，每日感染人數都很可能一直回升，除非推出新的社區隔離措施來減慢病毒的傳播速度。美國最著名的流行病學家福奇（Anthony Fauci）上周二曾經警告國會，若按照目前趨勢，美國每日新增確診人數可能會由當時的4萬多宗，增加至10萬宗。在大多數關鍵州上升速度放緩，但陽性測試比例仍然遠高於10%，而且仍然上升。這顯示其實有很多受感染的人現時未反映出來，可能會在未來幾周內出現在統計數據中。

至於美國大城市，既是疫情重災區又是很多經濟活動所在地，可能會受到重新推行隔離措施影響。現在看來，它們的疫情好像未接近見頂，令人憂慮。從經濟影響的角度來看，確診人數要令到醫院超負荷及每日死亡人數上升，才會迫使州政府施加社區隔離措施，而影響到經濟。在一些現時爆發疫情的州，住院率正在上升，雖然仍遠低於4月份在紐約及周邊地區的水平，以及上升得比確診感染人數為慢。但在某些城市，醫院的深切治療部似乎已接近飽和，其他城市亦可能有此趨勢。死亡人數是一個滯後的指標，但值得關注，因為死亡人數激增可能會促使州政府採取更積極遏制措施。但有關數據令人困惑，儘管美國南部和西部的人均確診數字激增，人均死亡數字仍然很低。在3月份的紐約市，由每百萬人口中有100人確診感染，發展至每百萬人口中有10人死亡，只用了一周，之後就出現幾何級數的增長。近期情况明顯不同，例如，洛杉磯在5月23日已達到每百萬人口中有100人確診感染，但每百萬人口死亡人數現時仍然不到5人，而且尚未出現急劇上升趨勢。

數據滯後 未來幾周死亡人數急升

關於死亡率低的一種看法是，一些醫院已經做好準備，而且某些療法如瑞德西韋（Remdesivir）和類固醇等，可減輕某些個案的嚴重性。此外，長者會自我隔離或受到安老護理設施的保護，所以感染的人主要都是相對年輕力壯的人。只要這種模式維持不變，以及年輕人和長者彼此保持隔離，死亡率和嚴重個案的比例就會維持相對較低，那些大城市和州就可以在經濟損失不太大的情况下，渡過目前的感染潮。另一種看法是，這全部和滯後有關。在3月份的紐約市，只有病徵很明顯的人才會接受測試，所以大量無症狀或者病徵輕微的人，根本就沒有出現在統計數據之內。現時，美國各州測試的規模已經大得多，所以能夠提早發現更多病例。因此，可以合理預測，確診感染人數出現幾何級數增長與死亡人數出現幾何級數增長之間的滯後時間，很可能是4至5周（1至2周的醞釀，再加上在深切治療部大約3周）。如果這個推測正確，未來幾個周內，美國南部和西部幾個主要城市的死亡人數將會急劇上升。

我不敢說這個預測百分百準確，但在缺乏嚴格的社區控制制度，不應該對這種疾病傳播速度抱樂觀態度。在5月底時，即美國各州重啟經濟活動之後的幾周，沒有發現確診感染人數急升；但再過幾周後，開始出現確診感染人數急升。假設疫情的擴散情况確實顯著惡化，對美國經濟的影響有多嚴重？相信各州政府會試圖盡可能維持重推的隔離措施有針對性，所以經濟損失的程度應該遠低於3月和4月。除了疫情最嚴重的地區之外，關閉最明顯的傳播場所以及強制市民載口罩，應足以減少病毒傳播，以避免採取更加極端的措施。

美小型企業復蘇慢 不利經濟

即使可以避免到經濟再一次大跌，經濟復蘇步伐也可能會放緩，令美國經濟停滯在實質上低於新冠肺炎爆發之前的水平。顧問公司Homebase收集的小型企業數據顯示，美國小型企業（當中約有一半在3月底和4月初的封城期間關閉）在6月初之前曾經迅速重新開業。但在6月初之後，重新開業的數目就好像停滯不前，維持在比疫情爆發前少20%。在現時疫情最嚴重的州份，有小型企業更再次關閉。小型企業不代表整個美國經濟，但小型企業聘用了大量工人，亦是之前推高美國失業率的主要來源。它們復蘇速度放緩，不是好消息。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]