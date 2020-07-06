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李聲揚 股市非常道

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李聲揚：客戶杯葛也動不了fb底氣

【明報專訊】2年多前，facebook（fb）爆出劍橋泄密（Cambridge Analytica）風波，公司人人喊打，不少人也說（很多只是說說）要刪除戶口，股價跌了近20%。當時小弟在本報專欄寫文，題為《FB危機像擠提 穩住幾天可化解》，認為杯葛不成氣候，情况很快可以穩住。事實證明大家完全低估了公司的韌性，股價很快反彈，早前更屢創新高。

2年多後，歷史重演，公司爆出更大危機。今次不是網民抵制，而是客戶抵制，停落廣告，並非只是口講，情况更凶險。但正如本報陸振球兄所言（《FB遭廣告抵制 可候低吸》），這正是低吸的機會。fb創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）也明言：不擔心抵制運動，無意改變政策，相當霸氣。

是次危機，源於美國近期的政治風波。某些用戶（包括美國總統特朗普）在fb上發表激進言論，其他人認為是「煽動仇恨」「種族主義」云云。此類課題，爭論幾百年也沒有結論。而fb一向作風是「和平飯店」：平台不作審查，但不會判斷誰是誰非，也不和任何人出頭，大家文責自負。現在社會兩極化，就有人認為公司如此作風，正是姑息仇恨言論，所以認為商戶也應該抵制，而部分商戶也真的暫停在fb落廣告。

大家要留意fb的商業模式：公司旨在聚集更多人，所以從不向用家收費。聚夠了人，客戶看到潛力，就會付費予fb落廣告。此經營模式，和免費電視及報紙很相似。

正因如此，兩年多前劍橋危機，個別用家杯葛，其實無關重要。除非號召到幾千萬用家杯葛，否則用家出走，往往只是說說，就算真的停用，也像小朋友離家出走一樣，很快便死死地氣回歸—因為人的本質就是怕寂寞，要與人連結。

但今次危機情况更嚴重，所以股價也跌得更深。今次杯葛的是付錢的廣告商，是真正米飯班主，絕對有能力影響公司。停落廣告的也不是無名公司，是可口可樂，星巴克等巨企。但為何股價仍是快速反彈，為何市場仍相信連大客戶也不能撼動fb？

已經有評論指出，客戶抵制fb，表面大義凜然，背後也非怎樣高尚，也不是要和fb劃清界線。有些公司，是暫停所有社交媒體廣告：除笨有精，不用歸邊，不用捲入無止境的政治表態，更可以在經濟不景時省掉開支。同樣地，有客戶只是暫停付費廣告，但照樣在fb Page推廣，又要鬧又要用。不少公司（特別是傳媒）對fb過去十多年橫行無忌，早已心中有氣，只是敢怒不敢言，現在也樂於踩多幾腳，也可以為自己臉上貼金。

但正如所有抵制活動一樣，要長期齊心，談何容易？fb實在太霸道，太「屈機」。fb的王牌，是客戶群極廣。公司有800萬付費廣告客戶，100大企業加起來，才佔6%收入，中小企才是貢獻最多收入。而付費客戶，本身也是各懷鬼胎，要逐個擊破不難。大公司當然可以短期不做社交媒體廣告，但若對手借機搶灘，公司難道坐視不理？而中小企，本身品牌知名度不高，更有動力借機推廣。要知道現代人，最寶貴的是時間：古人一日24小時，現代人也是，從沒有增長。以往只有大品牌在社交媒體搶了眼球，現在中小企看到有機會，怎會不想發圍？

况且，fb上市不夠十年，已將不少傳統媒體趕上絕路。大品牌如何可以長期停止在社交媒體停止廣告？難道走回頭路在免費電視宣傳？Twitter 不成大器，若長期杯葛fb，就只能在Google落廣告（所以投資者也應買入Alphabet 股票對冲）。

悲觀者會認為，花無百人紅，fb之前，甚麼MSN、ICQ、Friendster也紅極一時，還不是瞬間被取代？質疑有理，但真的情况已不同。fb深入大家生活的每一細節，不是以前的公司可比。公司比較像傳媒，你看看New York Times或Economist 之類，百多年屹立不倒。

Economist 近期的分析，也認為即使是客戶杯葛，也難傷fb底氣，分析認為最大的風險來自政府。但小弟再進取一點，認為政府也難動fb底氣！原因？在舊文章已提過，政府固然有權力拉人封艇，但發現fb如此強大，取態似乎不是「咁都得我要你執笠」，而是「咁都得我又要玩」。證據？特朗普正是fb的第四大客戶！

小弟奇想，fb最大的敵人，其實是朱克伯格本身。真的，有錢當然快樂，但以朱克伯格的的身家，蒸發一半甚至九成，對他生活仍沒有私人影響。想想看，最初小伙子，只是搞個平台，評點哈佛其他女生長相。現在榮華富貴當然很好，但為何要面對不同的煩惱？股價跌一半，其實於他有何影響？

（筆者為證監會持牌人士，並未持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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