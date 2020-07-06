林少陽：財金部門官僚 港金融失競爭力

標普500指數代表美國經濟，同時涵蓋新舊經濟多個不同行業，年初至今4%的跌幅，大概是市場平衡了聯儲局無限量寬，以及實體經濟受到疫情重挫的結果。嚴格來說，恒指現時只得騰訊控股（0700）一隻新經濟股獨撐大局，上半年指數表現大為失色，說明了舊經濟股受到新商業模式挑戰的結果。

猶記得，MSCI中國指數自2016年分階段納入多隻在美國納斯達克上市的中國科技股之後，表現神勇。以2015年底作為起步點，至今MSCI中國指數總回報為62%，與同期升幅31%的恒指相比，表現剛好是對方的兩倍。

恒指宜多納新經濟股保領導地位

MSCI中國指數的表現，正好說明資產配置對一個投資組合的表現，有舉足輕重的作用。筆者以此寄語恒生指數有限公司，12年過去了，恒指的領導地位早已岌岌可危，有關當局應盡早改革指數，透過納入更多大市值創新型上市公司，確保恒指仍能保持其作為港股重要指標的地位。

講到港股在世界市場的地位，真正拖香港金融市場發展後腿的，其實是本港高昂的營商（租金、樓價及伴隨而來的工資通脹）及交易成本（香港擁有全球幾乎最昂貴的物業買賣及股票印花稅）。

作為全球其中一個最重要的證券交易所，港股自2007年10月創出逾2000億元單日交投新高之後，過去12年來交投量毫無寸進。截至2019年底，港股總市值約38萬億港元，是2007年底的1.84倍，但主板日均成交量卻原地踏步，仍然維持於12年前的875億港元水平，反映市場的換手率逐年遞降。如今，全球不同交易所之間的競爭日益白熱化，美國、日本等成熟市場，早已廢除股票印花稅，而買賣港股除了支付經紀佣金之外，印花稅及其他徵費來回合計高達0.22%，可謂貴絕全球。

近年，本港舊經濟股估值持續向下炒，除了因為新舊經濟交替以及全球投資者偏好改變等客觀因素之外，本港持續不景的市場交投氣氛，亦與舊經濟股份的估值萎縮有莫大的關係。眾所周知，資產的估值高低，取決於資產每單位未來可分派利潤前景、行業營運風險、無風險利率水平等因素之外，資產的市場流通性，亦對資產的估值有舉足輕重的作用。

高交易費 市場慢性毒藥

一些有道德潔癖的人，可能會認為透過高頻交易賺取些微買賣差價的炒作，是金融市場的寄生蟲，可是這些衛道之士，卻忘記了這些投機買賣盤為市場提供了足夠的流動性，變相提高了上市資產的估值。然而，本港超高的交易徵稅，將這些高頻交易拒於門外。高額的交易徵費，短線來說是政府收入的糖衣，長期來說卻是整個經濟的慢性毒藥。

本港金融市場的全球競爭力，確實是已經危在旦夕，但殺手並不是去年的社會衝突，亦不是今年的新冠肺炎疫情，更不是「港區國安法」，而是一直抱殘守缺的本港財金部門那種千年不變的官僚態度。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]