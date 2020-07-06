陸振球：美地產代理Redfin強勢可吼

事實上，近年香港樓巿交投萎縮，以土地註冊署成交涉及金額乘以行內平常佣金率，再除以持牌代理數目計算得出的代理平均佣金收入只有數千元（見圖2），加上疫情等因素，行業汰弱留強勢趨明顯，巿傳最近有在大行工作了30年的頭頭會在兩個月後提早退休。

疫情汰弱留強 應好天搵埋落雨柴

不過，從來有危便有機，疫情橫行固不利地產代理經營，卻也可能是個新時代商機，好像在美國上巿的代理行Redfin Corp，疫情初期雖然業績受到衝擊而股價大跌，但因為其網上3D睇樓及經紀在網上介紹樓盤效果極其出色，未幾反而在疫情下大勝行家，股價勁升並創了新高（見圖1），周線圖沿上升通道頂部上升，為極強勢的表現，值得香港投資者留意。如果香港的地產代理能在低位買入這隻股票，相信也可幫補不少。

其實，做代理可以說是三更窮五更富的行業，樓巿興旺時可以豬籠入水，但逆境下收入也可以極低，所以應好天搵埋落雨柴，搵到錢也不要亂揮霍，以待行業寒冬時可以捱得過。筆者知道有某代理早前賺得不錯而和朋友夾份買馬，但在逆境下卻連這筆買馬錢也要爛尾，而遭入稟追討近60萬，實在令人唏噓。

[陸振球 投資超限戰]