陸振輝：退休大灣區 提升生活水平

猶幸在東方世界，經過慘烈攻防後，疫情雖然已可防可控，但仍需嚴防緊守。同時，社會秩序已經逐漸恢復，整個粵港澳大灣區回復生機是指日可待，站在全世界角度看，我們是值得自豪的一群！

大灣區生活環境勝港

但無疑地，香港始終是彈丸之地，在疫情下被逼封關自保，那困守在香港的退休者，恰恰就可以體會到退休生活如果只能局限於一隅的痛苦。這次的疫情，無可置疑地向世界證明了一個事實，粵港澳大灣區的整體防疫和生活環境是比香港的退休生活更勝一籌。不但疫情防控比香港更早達標、活動空間也比香港寬敞更多，防疫醫療效率比香港更佳、醫療費用比香港更低，甚至政府派發的免費口罩也比香港更快和更多，這些都充分說明了一個現象，就是在粵港澳大灣區中的退休條件，整體上比香港有着不在一個級次上的優勢。作為即將退休的你，又有沒有想過往後的退休生活如何安排呢？

筆者和大灣區專家沈永年合著的《大灣區優質生活退休指南》即將在7月15日書展中隆重發行，涵蓋了方方面面，期待為退休者釋疑解難，祈請不吝雅正。

《退休做中產》作者

[陸振輝（聽琴的牛） 優游歲月]