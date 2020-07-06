沈永年：買惠州樓宜避開大亞灣

首先，惠州大部分樓盤都是沒有裝修的。一直以來，我也不太贊成在大灣區購買沒帶裝修的物業，一來內地裝修費價錢不菲，二來跟進裝修事宜可以令人相當費神。筆者身邊有不少好友，也曾因內地裝修問題向我求助，我卻幫不上忙。

其實，筆者在大灣區也曾購買過毛坯房，主要是因為所買物業具有升值潛力，周邊環境一流。先說一下，我有套毛坯單位在9年前於珠海購買，還記得當時我往來珠海沒現在般頻密，所以單位不作自住之用。然而若將單位裝修後出租，租金回報又不能抵消裝修支出，即使早幾年前的裝修費沒現在那麼昂貴，但若選擇簡裝至少也需十多萬元，租金收入每月僅得2000多元人民幣，怎計也不划算，所以該單位至今仍是毛坯且空置着，甚至成為我放置舊家俬雜物的「迷你倉」。

多為毛坯房 裝修費時失事

依筆者意見，要是大家在大灣區打算買毛坯房，買前必先問自己：「有沒有時間、能力和人脈關係？」假若大家沒有相熟的裝修公司，而你又沒有時間貼身跟進整個裝修流程，那我還是建議閣下買精裝單位更好。

再者，內地現時一般出售的精裝房，無論廚、衛甚至地板、空調等設施都比較齊全，買了後省時省力，只需帶上自己的家具和行李便可以入住新居；再者，統一裝修「屋」有所值，發展商集中推銷裝修物品，有點類似團購的裝修，其成本肯定要比私人採購低得多，性價比會更高。

至於第二個關於大亞灣樓盤問題，儘管不少粉絲告訴我那裏的樓盤很抵買，但筆者對該區印象一直不太好，首要原因當然是核電廠了，這已直接影響該區樓價的升值潛力，莫說是買樓用來自住，就算我路經大亞灣，看見那裏至少有十幾廿條煙囪，且不斷有白煙冒出，心理感覺上很不舒服。大亞灣始終屬於化工區域，就連本地人也不喜歡住在那裏，既然如此，我又怎會在大亞灣物色投資項目呢！

化工區域 可以不揀就不揀

筆者也知道，由於大亞灣一帶的樓盤佣金相對較高，所以有不少中介喜歡推介給買家，就算參加他們的睇樓團實地考察，每當經過大亞灣化工區時他們也特意繞路而行，讓你不察覺那裏的問題所在，以致不少港人買了大亞灣物業後始覺「中伏」。惠州整體環境是可以的，但一定不是大亞灣；惠州地方那麼大，又不是沒有別的選擇，大家又何需貪便宜而選擇大亞灣樓盤呢？

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[沈永年 大灣區樓市解碼]