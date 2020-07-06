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免佣月供基金 合投資初哥

【明報專訊】市場對中美貿易戰及疫情消息都漸消化，月供股票讓投資者毋須一次過買入一手股票，而可定期買進小量的股票（通常每月至少500 港元），透過平均成本法，在淡市時大量買進，在旺市時小量買進或者以較好的價格賣出，以避免估錯入市時機。由於入場門檻較低，可讓小資戶同時挑選多隻股票，更可持有股價較高的藍籌股等。缺點是收費繁多，除佣金外，可能收取印花稅、交易費、持倉費等。綜觀10 家有提供月供股票計劃的銀行，各項收費方面似乎大同小異，收取供款額0.25% 或最低50元作手續費。現東亞銀行（0023）及匯豐銀行近期推出免佣優惠，對「小試牛刀」的投資者是喜訊。

明報記者 龍彩霞

投資如果以股票作為例子，投資者做投資決定時，無非就是問自己三個核心問題，分別是「買什麼？」、「買多少？」、「什麼時候買？」。當中最難解答的問題就是「什麼時候買？」，這是時機的問題，是最難掌握的，即使是投資大師也不能明確指出什麼時候是底部或頂部，很多時候都是過去了才知道的。月供就是解決「時機」這個問題的辦法之一，透過每月定時定額投資，從而避免買得太貴，也避免錯過市場的低位。股價相對高時買入股數較少，股價相對低時，買入的股數會較多，最終取得一個相對合理的平均成本，適合中長線的部署。

平均成本法 減摸頂風險

坊間有多家銀行提供月供股票計劃，只要有相關銀行的證券戶口，就可設立股票月供計劃。最大的分別是銀行的收費模式。部分銀行按月供計劃的股票數目收費，即逐隻股票收供款額0.25% 或最低50元手續費。部分銀行如花旗及恒生都是按每隻計算收取手續費，而中銀香港計劃則不論股票數目都只會根據整個計劃的供款額收費。

舉例說，如每月以1萬元供4隻股票，每隻股票供款2500元。按股票數目收費的銀行計劃，需每月繳付手續費200元；如按計劃收費的，則只需繳付最低收費50元。以此例子計算，兩種收費模式的手續費一年相差1800元，10 年內如收費不變，單是手續費就差距1.8萬元。如果免手續費，每年節省更多，即買入更多單位。

按計劃收費的中銀香港容許投資者每個計劃選擇最多20隻股票，同樣按計劃收費以恒生銀行及花旗為例，則限定每個計劃只可選一隻股票，如果只供一隻則分別不大，如果多供幾隻則選擇前者較划算。

除了上述手續費，銀行都會按照一般證券帳戶收取證券託管費、存入費或代收股息等費用。其中招商永隆則每年120元。同時，銀行也會收取相關的代收股息費，通常為股息總值0.5% 或最低30 元。供款初期持股量尚低，股息未及落袋或已經成為手續費轉交銀行。恒生、中銀香港則豁免了託管費、代收股息等費用。

另外，中銀香港容許客戶以信用卡轉帳供款，儲錢的同時可累積信用卡積分。首12個月供款期5元換1分，13至24個月3元換1分，第25個月起1元換1分，每月上限兌換1萬分。以2.5萬分可換一張100元超級市場現金券計，如每月供款1萬元，一年下來可換數張現金券。選一隻月供股票的大前提仍然是該股票是會長期向上的，本質上仍然需要小心選擇合適的股票，換言之「月供」沒有解答「買什麼？」這一條問題。對於一般投資者而言，筆者是建議月供基金或交易所買賣基金（ETF），通過基金或ETF 買入一籃子的股票，是有效分散風險的辦法。

專家建議ETF入手 助分散投資

至於何時開始？理論上是可以馬上開始的。第一，因為我們不能準確預知市場的高位及低位。第二，愈早開始，複式效應愈大。不過這個也是很多投資者的共同問題，認為捕捉市場低位是非常重要的，為此筆者特別用歷史數據做了一些測試去比較「不選擇時間月供」和「選擇時間月供」和的差別。

香港財務策劃師會董事會成員李澄幸認為月供股票，最好是選擇基金或ETF，投資者主動決定什麼時間月供什麼時間暫停月供，其實不一定有非常大的差別，如果你有「水晶球」預知股價則另當別論，但如果有也根本不用月供，在市場最低點滿倉買入，市場最高點賣出就可以，但事實上根本不可能。

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